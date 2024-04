Monkey Man di Dev Patel

È un esordio folgorante quello di Dev Patel dietro la macchina da presa con Monkey Man, al cinema da giovedì 4 aprile con Universal Pictures. L’attore inglese di origine indiana candidato agli Oscar come Miglior attore non protagonista nel 2017 per Lion – La strada verso casa e che nel 2008 ha debuttato al cinema con The Millionaire, confeziona un revenge movie carico d’azione ambientato in un’India teatro di estreme disparità sociali, dove il divario tra i ricchi e potenti e gli ultimi è una ferita sanguinante e infetta. La storia è quella di Kid, un giovane lottatore che combatte in un giro di scontri clandestini indossando una maschera da scimmia ispirata alla divinità Hanuman. Da piccolo ha assistito all’omicidio della madre, vittima di un raid della polizia volto ad espropriare gli agricoltori di una zona rurale delle proprie terre. Con l’obiettivo di farla pagare ai responsabili di quel crimine, Kid mette in atto un piano di vendetta, ma prima dovrà ritrovare la purezza di spirito perduta.

Monkey Man è un concentrato d’azione, che non fa mistero delle sue fonti di ispirazione, prima tra tutte la celebre saga di John Wick. Dev Patel ambienta l’azione nel cuore dell’India delle caste, della corruzione, dell’emarginazione e della prevaricazione, raccontandola senza filtri e andando a toccare l’aspetto spirituale e religioso da una doppia prospettiva molto interessante. Da un lato l’induismo è fonte di valori educativi, portatori di un messaggio inclusivo, dall’altro presta il fianco alle sirene di un potere corrotto.

L’azione è pressoché incessante, in un susseguirsi di sequenze spesso e volentieri girate con camere a mano e un montaggio che non lascia respiro, a volte in maniera quasi eccessiva. Monkey Man è un film violento, frenetico e spettacolare, grintoso e figlio della grande ambizione del suo autore e regista. Un esordio da promuovere quello di Dev Patel, che non ha la presunzione di giudicare le complessità dell’India nelle sue due ore di azione senza freni, ma che ha il merito di raccontarle con una lente brutale e visivamente davvero spettacolare.

Titolo originale: Monkey man

Regia: Dev Patel

Sceneggiatura: Dev Patel, Paul Angunawela, John Collee

Genere: Azione

Cast: Dev Patel, Pitobash, Sikander Kher, Ashwini Kalsekar

Durata: 113 minuti

Paese: Canada, Stati Uniti

Data di uscita: 4 aprile 2024

Distribuzione: Universal Pictures