Dopo l’enorme successo di Mia e il leone bianco, seguito poi da Il Lupo e Il Leone, Emma e il Giaguaro Nero, il regista Gilles de Maistre sceglie il panda come nuovo animale, spirito guida dell’essere umano.

A causa del suo scarso rendimento scolastico, per punizione il dodicenne Tian non andrà al campo estivo dei videogiochi, ma insieme alla sorella trascirrerà le vacanze in campagna dalla nonna. Lontano dalla vita di città, fra le suggestive montagne cinesi, Tian che non riesce a comunicare la sua solitudine al padre, diventa segretamente amico di un cucciolo protetto di panda e lo chiama Moon.

Sarà l’inizio di un’avventura incredibile che cambierà per sempre la sua vita e quella della sua famiglia.

“Erano vent’anni che non veniva realizzato un film con un panda. E se si vuol fare un film con un panda, l’unica alternativa è girare in Cina, il solo posto al mondo in cui questi animali vivono nel loro habitat naturale e sono considerati patrimonio nazionale. Il film è stato realizzato con due panda, uno giovane e uno adulto, che hanno interagito senza problemi con l’attore bambino, creando con lui un legame autentico. Il bambino ha creato una connessione immediata con iI panda, stabilendo un’interazione che non ha richiesto un’eccessiva preparazione. Ciò che vediamo sullo schermo è il risultato di un rapporto vero, viscerale, emozionante che non si sarebbe mai potuto ottenere con gli effetti speciali. L’ambientazione è a Sichuan, nella Cina centrale, intorno a Chengdu, una vasta metropoli. È una regione montagnosa, che ospita le più grandi riserve di panda e in cui le autorità si adoperano per la reintroduzione della specie. Il regista voleva assolutamente girare in questi splendidi ambienti naturali. La produzione ha anche trovato una casa sulle palafitte che in realtà è una sala da tè, ma che hanno trasformato nell’abitazione della nonna. È un set che arricchisce molto il film e fa pensare a una barca che naviga fra le montagne”.

È un avventuroso e sentimentale film per bambini sul rapporto dell’uomo, in questo caso ancora bambino, con la natura, con un cucciolo di panda a rappresentare il regno animale. Con un linguaggio adatto a tutta la famiglia, con la complicità di un panda che conquista al primo sguardo, è anche una storia di formazione sulla crescita personale e sulla fiducia in se stessi.