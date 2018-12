Alexandre Dumas sarebbe fiero del suo quinto moschettiere Giovanni Veronesi che ha (ri)scritto, con Nicola Baldoni, e diretto la penultima missione degli spadaccini più famosi della Letteratura.

Sono passati circa trent’anni, siamo in pieno ‘600 e di D’Artagnan (Pierfrancesco Favino), Porthos (Valerio Mastandrea), Athos (Rocco Papaleo) e Aramis (Sergio Rubini) resta la leggenda. Chi più chi meno acciaccati cinquanta/sessantenni, hanno deposto cappa e spada da parecchi anni: sono reduci che conducono vite diverse e anche tra di loro si sono persi di vista.



D’Artagnan è uno sgrammaticato allevatore/commerciante di bestiame; Athos è un vecchio nobilastro lussurioso che vive in un castello; Aramis si è rinchiuso in un convento ed è diventato un abate per scappare dai creditori, Porthos si è ritirato nella campagna francese e coltiva le erbe che gli permettono di ottenere il laudano, un liquido allucinogeno molto amaro a base di oppio, zafferano e lacrime di coccodrillo…”.

Sono convocati di nuovo a corte dalla Regina Anna (Margherita Buy) per salvare la Francia dalle trame ordite a corte dal perfido Cardinale Mazzarino (Alessandro Haber), con la sua cospiratrice Milady (Giulia Bevilacqua).



Affiancati nelle loro gesta dall’inscalfibile Servo/Sergio muto (Lele Vannoli) e da un’esuberante ancella (Matilde Gioli), i quattro – in sella a destrieri più o meno fedeli – senza indugio, dopo aver abbandonato di nuovo tutto, combatteranno per la libertà dei perseguitati Ugonotti e per la salvezza dell’erede al trono, il parruccato e dissoluto Luigi XIV (Marco Todisco).



Non proprio al grido di Uno per Tutti e Tutti per Uno (che porta male), Moschettieri del Re – La Penultima Missione è un’esilarante storia che rispetta il mito, ma lo reinventa adattandolo alla commedia – quella classica dei grandi Maestri – italiana. Girato nella meravigliosa Lucania, è una (dis)avventura esilarante, bizzarra e fantasiosa, rispettosa e goliardica.

Riesce ad avere tutte queste qualità grazie agli interpreti, un quartetto che ha impersonato questi arrugginiti moschettieri con malinconia e spirito nazional popolare, con tempi comici perfetti, che solo grandi e generosi attori sanno rispettare.

Si ride tanto, grazie alla grinta degli attori e soprattutto grazie ad un copione che gioca con le parole (l’italiano francesizzante sgrammaticato di Favino vale il prezzo del biglietto): un linguaggio colto elaborato insieme a quello popolare; e alcuni discorsi nonsense (memorabile quello sul confine suppergiù), aggiungono un tocco di surreale.

Una brillante commedia da vedere che riflette sul tempo, sul mito, sull’età e lascia con il cuore leggero. Una favola leggendaria per ogni età, che far venire voglia di rileggere la saga scritta nel 1844.