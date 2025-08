Avete presente quel detto “fatto con amore”? Ecco, guardando “Mosto” (2024), per la regia di Vernante Pallotti e Daniele Zen, si comprende che queste parole, dette spesso con leggerezza e romanticismo, sono in realtà più che mai importanti. Andando a fotografare uno spaccato della campagna veneta, i due registi ci mostrano infatti come non si possa creare un prodotto di qualità (un vino rosso che nel film è frequentemente associato al sangue) in un ambiente che senza paura di esagerare si può definire tossico e privo di affetto.

Il film cala lo spettatore nel contesto rurale delle celebri vigne venete, dove una famiglia composta da padre, madre e il figlio si impegnano a condurre una azienda vitivinicola. Tuttavia Elio è costretto a subire la pressione della mascolinità tossica del padre, che non perde occasione di sminuire o malmenare il figlio, colpevole, dal suo punto di vista, di essere un debole e un incapace. La triste situazione della famiglia, che sembra contaminare il vino prodotto al pari di una maledizione (o almeno così la pensa Elio), subirà una trasformazione grazie all’intervento della dolce Stellina, la coetanea del protagonista arrivata alla vigna per la vendemmia, la quale legherà velocemente con il protagonista, fino ad aiutarlo a vincere il suo timore nei confronti del padre violento.

Notevole è poi la relazione venutasi a creare tra le tematiche legate alla violenza domestica e alle retrograde considerazioni sulla mascolinità con l’ambientazione del corto. La scenografia contadina, che contribuisce a dare maggiore realisticità al film, rende anche concreti dei problemi che spesso vengono trattati in modo purtroppo astratto. Il vino stesso, di cui la pellicola è pregna, diventa una metafora di questo veleno che schizza ovunque, macchiando irreversibilmente ogni cosa, e tinteggiando di sfumature lievemente orrorifiche l’intera pellicola. Inoltre è interessante notare come gli unici due momenti in cui si palesa la volontà di lavare via questo vino disgustoso provengano, non a caso, dalle due figure femminili del corto: la mamma che prova a contenere la furiosa rabbia del marito verso il proprio fallimento enologico, e Stellina, che con il suo scooter porta Elio al fiume dopo aver affrontato il padre.

Da sottolineare la presenza di interessanti soluzioni registiche, come la scena, emblematica del film, dove Stellina invita Elio a ballare, e quest’ultimo accetta solo dopo che la ragazza gli ha calato sulle orecchie le cuffie da cui emergono le note di Veneto d’estate: una canzone che li getta in una loro privata dimensione, separata dalla musica della tradizione, dove i due ragazzi ballano felici e spensierati.

Il corto di Vernante Pallotti e Daniele Zen, “Mosto”, presentato all’Edera Film Festival 2025, è dunque un film che descrive un volto tetro, arcigno della tradizione contadina veneta, e che di riflesso contribuisce, per tramite della giustapposizione tra temi e contesto, a esaltare il volto di una vigna dove forse in futuro il vino verrà prodotto sì, ma con amore.