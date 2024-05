“Mother’s Instinct” di Benoit Delhomme

Tratto dal libro Derrière la haine (Oltre la siepe) scritto da Barbara Abel, e remake di Duelles (Doppio sospetto, 2018) diretto da Olivier Masset-Depasse (che avrebbe dovuto dirigere anche questa versione), l’opera prima del direttore della fotografia Benoit Delhomme, sceneggiata da Sarah Conradt, mette in scena un thriller di matrice hitchcockiana ma senza convincere fino in fondo.

Nell’America degli anni 60 – ritratta con un’attenzione estetica e impeccabile cura di dettagli – la vita di Celine (Anne Hathaway) e Alice (Jessica Chastain), due casalinghe vicine di casa, con figlioletti coetanei, scivola come l’olio in un sodalizio di amicizia e tartine servite con sorrisi da spot televisivo.

Un incidente brutale infrange l’equilibrio di perfezione domestica e scopre la personalità vera di queste due donne.

Mentre i due mariti sono del tutto inefficaci nelle loro reazioni, uno si isola e l’altro beve, senso di colpa, sospetto e paranoia armano l’offensiva di Celine contro Alice, ritenuta da lei colpevole di quanto successo.

Mother’s Instinct non riesce a uscire dagli schemi del melodramma suburbano. Come in Doppio Sospetto, è talmente concentrato a non perdere di vista i toni grevi e tristemente seri, che le motivazioni psicologiche sono deboli, il gioco dell’indagine alla fine risulta goffo.

È come se la ricerca estetica avesse fatto perdere di vista l’obiettivo, e tutto si consumasse o accontentasse degli splendidi costumi di Mitchell Travers, nelle musiche tese di Anne Nikitin, nella ricerca estrema del technicolor dell’eden di periferia.

Sarebbe bastato forse un tocco più cinico o distaccato; e forse Hathaway e Chastain avrebbero intrattenuto di più con suspense e sarcasmo.