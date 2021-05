Il docu-film del liceo Dal Piaz di Feltre “Movida” è stato selezionato per il festival del cinema scolastico che si tiene all’interno del Trento film festival. Un ulteriore riconoscimento per il documentario narrativo sulla montagna bellunese vista con gli occhi dei ragazzi, realizzato nel 2019 dal laboratorio cinema della scuola, scritto e diretto da Alessandro Padovani.

La trama è presto detta: dei bambini giocano alla guerra tra le case abbandonate di un paese della montagna bellunese. Due adolescenti costruiscono un triciclo a motore, passando l’estate con altri ragazzi tra parcheggi e capannoni abbandonati. Lorenzo è figlio di un pastore transumante, però non vorrebbe continuare il mestiere del padre, e passare un’estate come i suoi coetanei. Il bellunese è una delle tante province italiane che si sta spopolando. MOVIDA lo racconta attraverso lo sguardo di bambini e ragazzi che lo abitano.

Una prima proiezione è prevista per domenica 2 maggio, nella sezione Terre alte, all’interno della rassegna cinematografica trentina che quest’anno si svolge in versione ibrida, sia in sala che online dal 30 aprile al 9 maggio. Condizioni e modalità di accesso per la visione in streaming si trovano sul sito trentofestival.it. Inoltre, “Movida” è stato, inoltre, selezionato (su 141 film presentati) al festival del cinema scolastico Mente locale young (le scuole italiane raccontano il territorio), che si terrà online dal 3 all’8 maggio, in streaming gratuito.

La replica dei film vincitori è prevista per il 9 maggio, sulla piattaforma Docacasa.it. Sono 700 gli studenti che parteciperanno alle giurie “Young” del festival divisi in due gruppi, uno composto da ragazze e ragazzi degli istituti secondari di primo grado e uno formato da studenti delle superiori.

La giuria Senior sarà composta dal critico e professore universitario Roy Menarini, dalla regista Enza Negroni e dal filmmaker, saggista e docente Riccardo Palladino.