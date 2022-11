Tra test e voti, corsi di musica e di arte, fra un disaccordo e una lite tra i suoi studenti, la regista Maria Speth ha osservato senza fretta il ritmo di questa classe. Lo scopo, in queste quasi 4 ore senza filtri né incensamenti, è di far immergere lo spettatore in questo universo multiculturale dove la didattica di Bachmann è mirata far capire a ogni studente che è prezioso, che è qualcuno e che tutti hanno delle capacità per affermarsi nella vita, basandosi sul concetto e sul valore dell’inclusione e mira a stimolare il senso di curiosità degli studenti per prepararli ad affrontare non solo la scuola, ma il lavoro e il mondo in cui vivono.