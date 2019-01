Musei gratuiti a Venezia durante l’Epifania

6 gennaio 2019 – la prima domenica dell’anno nuovo è il momento buono per approfittare della ricca offerta culturale di Venezia. Diverse mostre sono ormai giunte alla conclusione e alcuni musei sono a ingresso gratuito per il pubblico questa domenica. Chi vuole festeggiare il cinquecentenario di Tintoretto può recarsi alle Gallerie dell’Accademia, museo gratuito per tutti domenica 6 gennaio. All’interno della mostra “Il giovane Tintoretto” si possono ammirare le opere giovanili del maestro del Cinquecento, in particolare Il miracolo dello schiavo, La contesa tra Apollo e Marsia, Disputa di Gesù nel tempio. Accanto alle opere di Jacopo Robusti sono esposti dipinti di altri grandi maestri come Tiziano, Vasari, Pordenone. http://www.gallerieaccademia.it/

Altro museo veneziano e statale, quindi gratuito per tutti la prima domenica del mese, è la Ca’ d’Oro, ovvero la Galleria Giorgio Franchetti. Oltre alle opere di arte moderna e alla bellissima architettura, il museo offre la possibilità di visitare una mostra di arte contemporanea dove sono esposte opere ispirate al quadro di Tintoretto Ritratto del Procuratore Nicolò Priuli, realizzate da artisti internazionali come Glenn Brown, Roberto Cuoghi, Wangechi Mutu, Yan Pei-Ming, John Currin… http://www.cadoro.org/

Tra i musei veneziani a ingresso gratuito per tutti la prima domenica del mese vi sono il Museo Archeologico Nazionale di Venezia, il Museo di Palazzo Grimani, il Museo d’Arte Orientale ( Polo Museale Veneto ) e le sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana che ospitano l’esposizione “Gli ultimi giorni di Bisanzio. Splendori e declino di un impero”. https://marciana.venezia.sbn.it/eventi/domenica-6-gennaio-2019-ingresso-gratuito-alle-sale-monumentali-della-biblioteca-nazionale

Sei gennaio ultimo giorno anche per la mostra della Fondazione Cini all’isola di San Giorgio, le “Stanze del vetro” questa volta ospitano “La vetreria M.V.M. Cappellin e il giovane Carlo Scarpa 1925-1931“, ingresso libero per tutti durante il periodo dell’esposizione. https://lestanzedelvetro.org/mostre/la-vetreria-m-v-m-cappellin-e-il-giovane-carlo-scarpa-1925-1931/

Mentre l’entrata a Palazzo Grassi – con la mostra dedicata all’artista contemporaneo Albert Oehlen “Cows by the water” – è gratuita domenica 6 gennaio per i residenti della città metropolitana di Venezia. Nei diversi piani del palazzo sono esposti dipinti astratti e figurativi, collage, video, un corpus importante di opere che svela il percorso inusuale dell’artista tedesco; Oehlen è uno sperimentatore, le sue pitture riflettono le dinamiche della società tedesca del dopoguerra, l’avvento del linguaggio tecnologico, la cultura pop. La mostra, a cura di Caroline Bourgeois, è un insieme di colori e segni, i diversi periodi creativi creano un ritmo libero e intenso, un percorso fatto di improvvisazioni e ripetizioni, “Free-Jazz” come precisa la curatrice. https://www.palazzograssi.it/it/mostre/in-corso/albert-oehlen/

Ricordiamo poi le altre mostre che chiuderanno a breve (e con entrata a pagamento): “Tintoretto 1519-1594” a Palazzo Ducale, Osvaldo Licini alla Peggy Guggenheim Collection, “Epoca Fiorucci” a Ca’ Pesaro (oltre al focus dedicato ad Angelo Morbelli), “La Venezia di Tintoretto” a Palazzo Mocenigo, “Anton Maria Zanetti e le sue collezioni” a Ca’ Rezzonico.