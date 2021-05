La musica dal vivo ritorna al Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia

L’orchestra degli studenti inaugura l’Anno Accademico con un omaggio a Beethoven

Lo scorso autunno il Conservatorio di Venezia aveva deciso di non tenere il consueto concerto di inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2021 dato che sarebbe stata possibile la sola trasmissione in streaming.

La scelta era stata presa per dare un segnale forte della necessità di avere il pubblico in sala e anche come espressione di speranza che ciò sarebbe avvenuto prima della conclusione dell’anno accademico stesso.

Sabato 15 maggio alle ore 17.30 a Palazzo Pisani, gli studenti del Benedetto Marcello ritorneranno ad esibirsi in pubblico nel concerto di inaugurazione dell’Anno Accademico dedicato interamente a Beethoven.

Sul palcoscenico della Sala Concerti salirà l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio preparata e diretta da Maurizio Dini Ciacci. Insieme a loro il violinista Sebastiano Menardi e il soprano Sara Fogagnolo.

In programma l’Ouverture Coriolano op.62, la Romanza per violino e orchestra in Sol Maggiore op.40, la Scena ed Aria “Ah! Perfido” op.65 per soprano e orchestra e infine la Suite dal Balletto Le creature di Prometeo op.43.

Come di consueto l’ingresso al concerto è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione inviando un’e-mail a ufficio.stampa@conservatoriovenezia.eu