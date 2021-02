Musikàmera: l’appuntamento su Facebook con i flauti per la serie “Strumenti Preziosi e Insoliti”

La programmazione dell’Associazione Musikàmera, in attesa della ripresa in sicurezza dell’attività concertistica dal vivo, prosegue online e dà appuntamento a tutti i suoi ascoltatori e amici sulla propria pagina Facebook. Venerdì 26 febbraio 2021 per la serie “STRUMENTI PREZIOSI E INSOLITI”, ciclo di video-incontri realizzato da Musikàmera in collaborazione con Fondazione Musei Civici Venezia e curato da Franco Rossi, sarà il momento di andare alla scoperta di una serie di flauti molto particolari: un flauto dritto dolce in avorio, un flauto dritto dolce in bosso e un flauto dolce doppio, tutti risalenti ai primi anni del Settecento e appartenenti alla collezione di strumenti musicali del Museo Correr. In questa puntata in particolare sarà anche possibile sentire la voce degli strumenti, grazie all’esecuzione dei maestri Valentina Confuorto e Giovanni Toffano sulle note di Sarabande di Johann Christian Schickhard.