Anita (Casadilego) ha 17 anni, si prepara a trascorrere un’estate chiusa in casa ad esercitarsi al pianoforte per entrare al Conservatorio; ma sua madre (Anna Ferzetti) ha piani diversi per lei: suonerà certo, ma in Calabria a casa della nonna, perché è fuori questione che resti in città da sola. Recalcitrante Anita accetta il programma di sua madre. La nonna (Lunetta Savino) è una donna in gamba, cui le regole delle figlia stanno molto strette, che lascia la nipote libera di muoversi.



L’impegno di Anita sui tasti è di precisione militare, finché fa conoscenza dell’estroso vicino di casa, il musicista Vins (Tommaso Ragno), che con modi tutt’altro che montessoriani, fa scoprire alla ragazza la sua vera passione.

Scritto da Doriana Leondeff e da Antonio Letti, diretto da Fabio Mollo, è una storia di per sé non originale, già raccontata svariate volte, ma la descrizione sincera dei personaggi fa la differenza.