Myung-Whun Chung dirige il Titano di Gustav Mahler

Sabato 15 maggio 2021 alle ore 19.00 Myung-Whun Chung dirige la Sinfonia n. 1 di Gustav Mahler. Il concerto sarà aperto al pubblico e trasmesso in live streaming sul sito e sul canale YouTube della Fondazione. Il concerto rappresenta un ulteriore tassello del progetto pluriennale di rilettura dell’opera mahleriana. Dopo la Quinta ascoltata nel 2017 e la Seconda e la Nona nel 2019, sarà proposta stavolta la Sinfonia n. 1 in re maggiore denominata Titano.

Composta fra il 1885 e il 1888, la Prima Sinfonia di Mahler fu eseguita per la prima volta nel 1889 a Budapest in una versione in cinque movimenti intitolata Sinfonische Dichtung. Una seconda versione, intitolata Titan, eine Tondichtung in Symphonieform, fu eseguita ad Amburgo nel 1893. Per un’ulteriore esecuzione a Berlino nel 1896 il secondo movimento fu eliminato, scomparvero le indicazioni sul programma e i quattro movimenti rimasti assunsero il titolo di Sinfonia in re maggiore. Infine Mahler la diede alle stampe con ulteriori ritocchi nel 1899 e, in versione definitiva, nel 1906. Al di là del titolo Titano, ripreso da un romanzo di Jean Paul Richter, le esitazioni terminologiche di Mahler rivelano l’inquieta ricerca di una definizione pertinente per il suo primo lavoro sinfonico.

Tutti i concerti trasmessi dalla Fenice in diretta streaming resteranno disponibili gratuitamente sul canale YouTube del Teatro per i prossimi mesi. Per informazioni www.teatrolafenice.it

Luca Benvenuti