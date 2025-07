Le adolescenti Bětka e Alma stanno passando la fine delle vacanze estive in una casa in riva a un lago tra i boschi cechi, sorvegliate dalla sorella maggiore di Bětka, Marie. Alma sta per partire per gli Stati Uniti, dove trascorrerà il prossimo anno scolastico: alle sue preoccupazioni per i cambiamenti che la attendono si aggiungono i malumori di Bětka, alle prese con problemi pregressi irrisolti, oltre che triste all’idea che la sua migliore amica presto sarà lontana. Marie, da parte sua, bada alle due ragazzine controvoglia e preferirebbe conoscere meglio il ragazzo della porta accanto. Le lunghe e sonnacchiose giornate di una tipica tarda estate ceca, apparentemente non foriere di nulla di nuovo né tantomeno di risolutivo, saranno scombussolate dal misterioso portale verso un ambiguo altrove che si apre nello stagno di un’isoletta in mezzo al lago…

Sembra il tipico copione da coming-of-age movie: un gruppetto di ragazze apparentemente tra i sedici e i vent’anni, tra cui due sorelle, ciascuna coi suoi grattacapi; un vicino di casa carino; la fine di un’estate trascorsa insieme senza adulti attorno; la voglia spasmodica di qualcosa di più rispetto alla quotidianità vissuta, anche estiva. Il regista trentasettenne ceco Vojtěch Strakatý, già apprezzato per il suo primo lungometraggio After Party, in programma alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 (Orizzonti Extra), nel suo secondo lavoro, una co-produzione ceco-croata ora in concorso nella sezione Proxima del Festival di Karlovy Vary 2025, gioca però scientemente con i cliché di questo molto battuto genere cinematografico e con le aspettative ad esso connesse, decostruendone in parte i principi costitutivi; proseguendo il gioco, provvede poi, con estrema naturalezza, a innervare il film di elementi fantasy o sci-fi (a cui si strizza l’occhio sin dalla locandina del film, dove i quattro personaggi femminili, sebbene indossino dei normalissimi costumi da bagno o tute da sub, hanno l’aplomb di sirenette o supereroine).

Se in After Party l’esistenza della protagonista veniva sconvolta dallo choc della bancarotta del padre, che la metteva di fronte, smaltita la sbornia di una vita tranquilla e agiata, a scelte molto difficili, per buona parte di Na druhé straně léta lo spettatore rimane invece solo in attesa di qualcosa che potrebbe marcare un cambiamento netto una volta approdati all’‘altra parte dell’estate’ cui si accenna nel titolo. Questo qualcosa pare non succedere e, a tratti, si prova la stessa annoiata frustrazione delle protagoniste: le giornate in riva al lago sembrano ripetersi tutte uguali, in quello che è l’idealtipo di una bucolica estate ceca lontana da un mare spesso agognato (estate ceca di cui, grazie al lavoro di regista e troupe, cogliamo perfettamente i colori, le luci, i suoni inconfondibili di boschi e acque dolci); Bětka e Alma non riescono ad andare a divertirsi a nessuna festa come vorrebbero; Marie, già scocciata per aver dovuto rinunciare all’estate che avrebbe sognato perché obbligata a occuparsi delle due ragazzine, si vede respinta dal simpatico vicino di casa, che ovviamente aveva evitato di dirle che era già fidanzato. Sin dal breve prologo, però, chi è seduto in sala sa che l’anonima isoletta in mezzo al lago custodisce un arcano segreto: una ragazza con cui presto Alma e Bětka faranno conoscenza, Aneta, è infatti sprofondata tra le acque gorgoglianti e i vapori di uno stagno, bizzarro portale verso un altrove da cui teoricamente è sempre possibile fare ritorno… o forse no?

Il film prende così una piega da realismo magico, che ben si sposa con i presupposti del coming-of-age movie: quasi ogni fiaba tradizionale, per arrivare ai classici del genere fantasy, ha infatti per protagonisti bambini o ragazzi e può essere letta come una storia di formazione che contempla un perdersi e un ritrovarsi, anche e soprattutto con l’aiuto di persone care come fratelli o amici. Anche qui, non a caso, c’è un immancabile archetipo fiabesco come il bosco centreuropeo; c’è lo specchio d’acqua, chiaro simbolo del passaggio sovrannaturale verso una dimensione alternativa come il celeberrimo mondo ‘dietro lo specchio’ (quella volta non d’acqua) del seguito di Alice nel paese delle meraviglie; c’è la ricerca e il salvataggio di chi, in quella dimensione, si è perduto, con spirito di squadra e aiuto reciproco. L’‘altra parte’ (per citare nuovamente il titolo del film) in cui vengono teletrasportate le quattro ragazze ceche, però, è decisamente meno fantasiosa di quella di Lewis Carroll o anche degli anime e dei videogiochi che, a detta dello stesso regista, hanno ispirato i risvolti sovrannaturali di Na druhé straně léta: si tratta semplicemente di luoghi vagamente esotici, tra alte vette e mari caldi, in cui sentirsi, almeno per qualche ora, lontane dai propri problemi quotidiani e totalmente spensierate, con una spensieratezza che l’ennesima estate in riva al lago sicuramente non riesce a procurare. Sappiamo che Alma non è entusiasta di andare negli Stati Uniti, scelta obbligata e subita sotto le pressioni di genitori troppo ambiziosi; i motivi che crucciano le due sorelle non sono spiegati fino in fondo, ma le cicatrici sulle braccia di Bětka e gli attacchi di vomito di Marie, insieme ad alcune parole pronunciate di sfuggita sui rapporti tesi tra i genitori, lasciano ampiamente intuire la presenza di diversi traumi irrisolti. I poteri magici dello specchio d’acqua e di un altrove più ordinario di quanto si potrebbe credere non saranno in grado di ovviare a questi traumi alla fine dell’estate, ma sicuramente contribuiranno a unire le due sorelle e a rinsaldare l’amicizia tra Bětka e Alma, rendendo l’imminente partenza di Alma meno dolorosa. “La vita è altrove”, scriveva un classico ceco come Milan Kundera, ma questo ‘altrove’, forse, è più simile al ‘qui’ di quanto si creda: e la vita continua, senza stravolgimenti radicali.

In un contesto in cui gli adulti non compaiono mai in scena, rivelandosi una presenza lontana, quando non estranea e ostile, tutta l’azione si impernia essenzialmente sulle emozioni, ora celate ora gridate, delle quattro giovani protagoniste, interpretate da quattro ottime attrici, tre delle quali esordienti: dopo After Party, incentrato sul volto di Eliška Bašusová (presente in Na druhé straně léta nel ruolo di Marie), Strakatý riconferma così la sua capacità di lavorare con promesse ceche della recitazione, costruendo film interamente attorno a loro da una prospettiva spiccatamente femminile: tanto più che, come ha detto lui stesso in un’intervista, “per me è semplicemente normale che le figure principali siano donne che attraversano diverse storie e diversi generi”.