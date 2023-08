“Nannarella” di Giancarlo Governi in libreria per Fazi Editore

E’ da poco arrivato nelle librerie Nannarella di Giancarlo Governi, un libro fondamentale per la storia del cinema italiano su un’attrice straordinaria di grandissima forza espressiva, destinata a rimanere per sempre nell’immaginario collettivo. Omaggio alla figura di Anna Magnani, Nannarella torna in libreria in un’edizione rinnovata con l’aggiunta di un capitolo espressamente dedicato alla sua famiglia, immigrata a Roma ma di origini romagnole.



La gioventù, l’ascesa e la carriera di Anna Magnani vengono ricostruite qui attraverso flash, aneddoti ed episodi di vita vissuta, fatti di incontri, esaltazioni, tristezze, ma anche di grandi risate e crisi profonde che segnarono la donna quanto il suo personaggio.

A cinquant’anni dalla morte, Anna Magnani rimane un’icona del cinema italiano del dopoguerra. Simbolo dell’Italia nel periodo della Ricostruzione, capace di spaziare con grande naturalezza dai toni drammatici a quelli leggeri, riuscì a incarnare come poche la voglia di riscatto e le passioni tipiche di quegli anni. Con la sua penna brillante, Giancarlo Governi ripercorre l’intera parabola esistenziale di una donna che, dall’infanzia passata in una casa di sole donne fino al successo internazionale come stella del cinema, fu protagonista assoluta di un’intera stagione artistica fino a diventare una delle più grandi attrici di tutti i tempi.

Il libro, così, rivela una personalità potente, esplosiva, e il talento innato di un’attrice vera, che fece dell’autenticità un valore, con i vantaggi e gli svantaggi che questo comportava all’epoca. Una donna di indubitabile fascino, il cui coraggio contribuì a trasformarla nell’interprete femminile per eccellenza creando il mito di un’artista completa, unica e speciale. Nella sua vita, amori, successi, gioie e dolori trovarono nella recitazione il loro riflesso, fino a farle vincere l’Oscar come migliore attrice protagonista, dopo aver ottenuto importanti riconoscimenti anche in patria. Un libro fondamentale per la storia del cinema italiano su un’attrice straordinaria di grandissima forza espressiva destinata a rimanere per sempre nell’immaginario collettivo.

«Fruttarola, pesciarola, canzonettista, madre disperata, diva, icona, mammaroma, sex symbol, immagine partigiana: ognuno può scegliere a piacimento l’immagine che più gli si addice nel bel libro dedicato a Nannarella di Giancarlo Governi».

Giancarlo De Cataldo, «Il Messaggero»

«Grande attrice, cresciuta sul palcoscenico, Anna Magnani ha avuto una vita non facile e assai movimentata. Lo racconta bene Governi nel suo racconto-biografia Nannarella».

Gioacchino De Chirico, «Corriere della Sera»

«Governi ci restituisce l’immagine complessa, talvolta contraddittoria, di una figura indimenticabile. Piena di aneddoti, di testimonianze, di analisi precise e documentate, questa biografia regala al lettore un’immagine nitida e vivissima di Anna Magnani».

«Il Sole 24 Ore»

Per maggiori informazioni: www.fazieditore.it.