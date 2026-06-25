Nasce il ”TXT Festival – Il piacere del testo”

Si chiama TXT FESTIVAL – Il piacere del testo il nuovo festival del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale firmato da Pier Lorenzo Pisano. Dal 2 al 5 ottobre 2026, la città di Napoli diventerà per quattro giorni il punto d’incontro di alcune delle più interessanti voci della scena europea, accogliendo spettacoli, performance, laboratori e momenti di confronto dedicati alla scrittura teatrale contemporanea.

Il cartellone di TXT Festival 26 è stato presentato (martedì 23 giugno) presso La Santissima Community Hub da Luciano Cannito Presidente del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Roberto Andò, direttore artistico del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Mimmo Basso, direttore generale del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, e Pier Lorenzo Pisano. TXT prende il nome dal più essenziale dei formati digitali: il file di testo. Una scelta che è già una dichiarazione di intenti.

La prima edizione di TXT Festival riunirà artiste e artisti provenienti da diversi Paesi europei e offrirà al pubblico un percorso tra nuove drammaturgie, riscritture e pratiche performative presentando opere che attraversano temi profondamente attuali: l’eredità familiare, la memoria, la costruzione dell’identità, il rapporto con le origini, la violenza, il lutto e la necessità di immaginare nuove forme di racconto.

Accanto agli spettacoli e alle rappresentazioni dal vivo della sezione TXT IN SCENA, il festival propone incontri, approfondimenti e laboratori attraverso altre quattro sezioni che ne definiscono l’identità: TXT CRIMP, dedicata a Martin Crimp, uno dei più importanti drammaturghi contemporanei, guest artist del Festival; TXT IN CERCHIO, spazio di dialogo tra scrittori, performer, musicisti e artisti; TXT LAB che comprende i laboratori TXT memetico e TXT masterclass; e TXT PARTY, che accompagnerà le serate del festival con appuntamenti musicali.

Inoltre, un numero speciale di Perseo, la rivista del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, accompagnerà gli spettacoli con ‘un altro testo’, questa volta cartaceo, con interventi dei protagonisti di questa edizione del festival.

Calendario degli appuntamenti, informazioni e aggiornamenti su https://www.teatrodinapoli.it/txt-festival/