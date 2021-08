The Walt Disney Company EMEA ha annunciato una nuovissima serie live-action-drama Nautilus, prodotta in collaborazione con due società britanniche, Moonriver TV e Seven Stories.

Questa epica serie d’avventura in dieci episodi, basata sul romanzo classico di Jules Verne “Ventimila leghe sotto i mari”, rivela la storia mai raccontata prima delle origini del personaggio più iconico di Verne, il Capitano Nemo, e del suo leggendario sottomarino, il Nautilus.

Nautilus reimmagina la storia di Verne dal punto di vista di Nemo: un principe indiano derubato del suo diritto di nascita e della sua famiglia, prigioniero della Compagnia delle Indie Orientali, un uomo deciso a vendicarsi di coloro che gli hanno portato via tutto. Ma una volta che Nemo salpa con il suo equipaggio improvvisato a bordo del maestoso Nautilus, non solo combatte contro il suo nemico, ma scopre anche un magico mondo sottomarino, impara a prendere il suo posto come capo dell’equipaggio e vive un’avventura indimenticabile sotto il mare.

Sviluppato e co-prodotto da Xavier Marchand di Moonriver TV e Anand Tucker di Seven Stories, James Dormer (Beowulf: Return to the Shieldlands) è sceneggiatore ed executive producer di Nautilus, mentre Johanna Devereaux è executive producer per Disney.

Le riprese sono previste per l’inizio del 2022.

Nautilus (Disney+ Original)