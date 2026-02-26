NAYT, a Sanremo con “Prima che”

Per il rapper romano, nella top 5 della seconda serata, l’autenticità è tutto

In gara a Sanremo con il brano “Prima che” (scritto da nayt e prodotto da Zef), nayt, classe 1994, si presenta sicuro e centrato, portando un brano nato dall’esigenza di interrogarsi su cosa resta quando si tolgono tutte le strutture sociali, i costumi e le abitudini che spesso si frappongono nei rapporti umani, tornando così a incontrarsi e conoscersi per quello che si è realmente. Venerdì sera, per la serata dedicata alle cover, nayt si esibirà insieme a Joan Thiele nel brano “La canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De André.

Come mai la scelta di questo brano e cosa racconta di te?

Io ho fatto tanta ricerca. Per me era importante portare un brano italiano che esprimesse un altro lato del mio immaginario musicale. “Prima che” ha una forte matrice rap, ma per me era importante esprimermi in modo diverso per la serata delle cover, con un brano autoriale.

Il tuo rap risulta un po’ contaminato dal soul, dall’r&b…

È tutto molto naturale. Io amo tutta la musica. Ascolto praticamente ogni genere. Più un genere è contaminato, più mi piace. Paradossalmente ascolto meno hip hop di quanto si possa pensare. Ascolto i dischi e gli artisti che mi colpiscono, senza limiti di genere.

Se dovessi spiegare la tua canzone a un bambino, cosa gli diresti?

Che la verità, la sincerità è importante. La chiave un po’ di tutto è volersi bene.

Qual è stato il processo creativo che ha portato a “Prima che”?

Il brano è nato come un flusso di coscienza, molto spontaneamente. Ho sentito i primi accordi della produzione che mi hanno ispirato parecchio. Ho scritto il ritornello in un quarto d’ora e nel pomeriggio le altre 2 strofe di getto.

Quanto di William c’è sotto la corazza di Nayt?

Gli artisti tendono a essere idealizzati, ma io non ho creato un personaggio. Non sono stato in grado di farlo. Sono così come sono.

A novembre 2026 nayt sarà protagonista di Noi Individui Tour, il nuovo tour che lo vedrà protagonista nei palasport delle principali città italiane. Il tour prenderà il via il 3 novembre da Bari (Palaflorio) per poi proseguire il 5 novembre a Padova (Kioene Arena), il 7 novembre a Milano (Unipol Forum), il 9 novembre Roma (Palazzo dello Sport) e l’11 novembre a Napoli (Palapartenope). Per info www.livenation.it.

Con Noi Individui Tour, nayt porterà sul palco tutto l’universo del nuovo album, io Individuo”, in uscita il 20 marzo,

accanto ai brani che hanno segnato la sua carriera artistica, in uno show che intreccia radici rap ed espressività cantautorale a una scrittura sempre più matura e introspettiva.