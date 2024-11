Nel Veneto arriva “Natale con un sorriso 24-25!”, pioggia di spettacoli dal vivo nei centri medio-piccoli

Spettacoli ed eventi dal vivo in tanti Comuni del Veneto: è in arrivo Natale con un sorriso 2024-25! il progetto promosso da Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale e sostenuto dalla Regione del Veneto porterà nelle piazze e nei teatri della nostra regione numerosi appuntamenti che avranno luogo durante le festività natalizie. Sono 36 i Comuni veneti toccati dall’iniziativa con altrettanti spettacoli e un costo di 90mila euro grazie al sostegno della Regione Veneto che finanzia la manifestazione sin dal 2011. Gli spettacoli in calendario spaziano dal teatro a tema natalizio alla prosa, dal circo contemporaneo alla danza, dalle marching band al teatro di strada, fino ai concerti di musica d’orchestra e di cori gospel, all’operetta e agli immancabili spettacoli per i più piccini e le loro famiglie.<< Sono appuntamenti pensati per regalare ai cittadini momenti di incontro, gioia e condivisione in uno dei periodi più sentiti dell’anno>> dice il presidente del circuito Massimo Zuin, mentre il direttore , lo scrittore e regista Giancarlo Marinelli, non manca di sottolineare come anche questa manifestazione si inserisca nel ventaglio di proposte che testimonia ancora una volta il radicamento del circuito con l’attenzione per il territorio. Dieci i Comuni toccati da Natale con un sorriso! in provincia di Vicenza ( Asiago, Bassano del Grappa, Camisano Vicentino, Malo, Montecchio Maggiore, Santorso Vicentino, Thiene, Valdagno), tre in quella di Verona (Costermano, Sanguinetto, Sommacampagna), due nella provincia di Belluno (Farra d’Alpago, Pieve di Cadore), otto in quella di Padova (Este, Legnaro, Mestrino, Montemerlo di Cervarese, Montegrotto Terme, Piove di Sacco, Rovolon, San Giorgio delle Pertiche), quattro in provincia di Treviso (Castelfranco Veneto, Treviso, Vedelago, Zero Branco), cinque in provincia di Rovigo (Castelmassa, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Stienta) e sei nella Città Metropolitana di Venezia (Cavallino Treporti, Cona, Jesolo, Meolo, Noventa di Piave, San Donà di Piave). Per maggiori informazioni sul programma completo e per verificare le modalità di accesso agli spettacoli consultare il sito www. arteven.it. Molti appuntamenti sono a titolo gratuito.