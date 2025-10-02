Nel Veneto doppio appuntamento nel primo fine settimana di ottobre con TeatrOrtaet

A Selvazzano (Padova) sabato 4 ottobre alle ore 16 debutta a ingresso libero l’ultima in ordine di tempo delle numerose Visite animate® ideate e organizzate dalla compagnia TeatrOrtaet in oltre vent’anni di attività. La visita riguarda il Parco di Villa Cesarotti ed è intitolata Melchiorre Cesarotti dal salotto alla selva. La recita è offerta dall’Assessorato alla cultura del Comune di Selvazzano nell’ambito del progetto Percorsi di rigenerazione. Villa Melchiorre Cesarotti: tra storia e comunità all’interno del Bando Luoghi (non) comuni, finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

La visita animata intende valorizzare , attraverso il dialogo di Cesarotti con alcuni dei suoi numerosi interlocutori e corrispondenti epistolari, la figura dell’abate padovano, il suo contributo al dibattito culturale del preromanticismo italiano e l’idealità che trasfuse nella progettazione e nella realizzazione dell’edificio e del “poema vegetabile” nel suo “Selvaggiano”. In scena Alessandra Broccadello e Carlo Bertinelli, che ha curato anche la drammaturgia.

Domenica 5 ottobre alle ore 16, dopo il grande successo del 2024 (centenario dalla scomparsa di Eleonora Duse), torna al Museo Civico di Asolo Nelle stanze della Duse, la visita animata® ambientata tra i cimeli della grande attrice, nella sala a lei dedicata. Alessandra Brocadello interpreta la “divina” Eleonora tra gli arredi custoditi nel Museo Civico di Asolo, con uno speciale percorso costruito con il testo di Carlo Bertinelli, estrapolando monologhi, lettere, testimonianze, che prendono vita tra bozzetti e costumi, oggetti e cimeli. Tra rimorsi, ricordi e rimpianti, la figura femminile della Divina prende forma in occasione di un centenario che ha visto approdare la vicenda umana e artistica della grande interprete anche al cinema con il film diretto da Pietro Marcello.