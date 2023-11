In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma per sabato 25 novembre, Il Centro Provinciale Istruzione Adulti di Messina organizza per giovedì 23 novembre alle 9,30 nel Teatro Piccolo Shakespeare della Casa Circondariale di Messina “Gazzi” un incontro sul tema “ Si può amare da morire ma morire d’amore no!”. L’iniziativa è promossa in collaborazione con Postooccuppato e Cinit Cineforum Italiano , associazione nazionale di cultura cinematografica. Dopo il saluto di Giovanni Galvagno, Dirigente C.P.I.A. Messina, sarà proprio la visione del corto “Cristallo” di Manuela Termpesta, preceduta dall’introduzione di Massimo Caminiti, presidente Cinit, ad aprire l’incontro. Il film, premiato in diversi festival, racconta la storia di due donne, Elena (interpretata da DaphneScoccia) e Sofia (interpretata da Giglia Marra), i cui percorsi s’intrecciano per caso in un Pronto Soccorso. Elena è stata aggredita dal suo compagno (interpretato da Simone Amato) ma non ha il coraggio di confessarlo, Sofia lo capisce e prova ad aiutarla. Ma, in realtà, anche Sofia nasconde un grande segreto, legato proprio ad una situazione di violenza subita tempo prima. La storia vuol favorire l’apertura di un dibattito e spiegare – attraverso “la visione” ela consapevolezza – a quali conseguenze può portare una violenza fisica o psicologica. A seguire gli interventi della psicoterapeuta Melina Patanè ( “Emotività e capacità di autocontrollo dei sentimenti”)e dell’avvocata Sandra Crisafulli (“Violenza contro le donne :normazione e prassi”)A fine mattinata è previsto l’intervento di Angela Sciavicco, direttrice della Casa Circondariale di Messina.