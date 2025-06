Nella città lagunare dal 30 giugno torna per la 13° volta  il Venice Open Stage

Dal 30 giugno al 12 luglio 2025 l’arena Gigi Dall’Aglio, nel sestiere di Dorsoduro a Venezia, sarà il palcoscenico della tredicesima edizione del Venice Open Stage – Rising theatre festival, dal titolo BUH! – The time is out of joint, organizzato dall’associazione culturale Cantieri Teatrali Veneziani.

Dal 2013 anni centinaia di studentesse, studenti, allievi attori e attrici, maestranze e ogni genere di professionista legato alle arti performative, hanno calcato il palco di campazzo San Sebastiano, dando vita ad uno degli eventi più frquentati dell’estate veneziana.

Venice Open Stage è un festival internazionale di teatro ideato e curato dall’associazione culturale Cantieri Teatrali Veneziani, che da anni si occupano di organizzazione, produzione, direzione artistica, comunicazione e allestimento, con l’obiettivo di portare in uno spazio scenico costruito all’aperto, nel cuore di Venezia, spettacoli di qualità. In tutti questi anni il Comune di Venezia ha garantito un sostegno continuativo all’evento.

Saranno la musica e il teatro ad inaugurare il palco, lunedì 30 giugno, dalle 18 con dj set aperitivo per proseguire alle 20 con concerto e spettacolo.

Nove le rappresentazioni, che inizieranno tutte alle 21.45 con ingresso gratuito su prenotazione ai numeri +393278855509 e +393456105044.

Gli spettacoli iniziano martedì 1 luglio con la sezione Accademie, che vedrà l’Accademia di teatro “Dimitri” di Verscio (CH) salire sul palco del VOS 2025 con Shooting Snow White, in replica anche mercoledì 2 luglio.

Giovedì 3 luglio sarà la volta della sezione Rassegna, con il Collettivo EFFE che presenterà Il mio corpo è come un monte.

Venerdì 4 luglio si prosegue con la sezione Fermenti, aprendo con Verderame della compagnia Le Tutto Sotto Controllo. Sabato 5 luglio andrà in scena il secondo spettacolo dei Fermenti, UMANƏ di Navëe, mentre domenica 6 luglio chiuderà la selezione degli spettacoli a bando Il dilemma dei cento girasoli fotovoltaici di Matrice Teatro.

Lunedì 7 e martedì 8 luglio tornano le Accademie con l’Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Fine Arts – School of Drama (GR), che porterà in scena James Joyce, Ulysses, episode Circe.

Mercoledì 9 luglio sarà la volta del secondo spettacolo della Rassegna, Rimaye della compagnia AZIONIfuoriPOSTO. Giovedì 10 e venerdì 11 luglio si conclude la sezione Accademie con la performance Variations on the theme of loss / Variazioni sul tema della perdita della The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art di Varsavia (PL).

A chiudere la tredicesima edizione di Venice Open Stage, sabato 12 luglio, sarà l’ultimo spettacolo della Rassegna, Sdisoré del Gruppo UROR.

Venice Open Stage rientra nella programmazione estiva di Palcoscenici Metropolitani 2025, rassegna organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia grazie al contributo del MIC. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://veniceopenstage.org/en/home/