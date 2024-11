Nella città lagunare il 2° Forum delle possibilità Sumus Aqua – L’intelligenza dell’acqua rigenera la vita

Si terrà a Venezia il 19 e 20 novembre nella Casa di The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco il 2° Forum delle possibilità Sumus Aqua – L’intelligenza dell’acqua rigenera la vita, promosso dall’associazione Sumus che ha scelto Venezia come “laboratorio del futuro” per avviare un movimento di rigenerazione della vita nel mondo. Tecnici, scienziati ed operatori economici italiani e stranieri condivideranno le loro ricerche e intuizioni sul futuro visionario di Venezia, della sua regione e dell’evoluzione dell’umanità. A patrocinare l’incontro sarà Andrea Rinaldo, ordinario di costruzioni idrauliche all’Università di Padova, cui nel 2023 per i suoi studi idrologici l’Accademia svedese ha conferito lo Stockholm Water Nobel Prize (il Nobel dell’Acqua). Al centro della riflessione, il “biomimetismo”, ossia la capacità di “imitare il vivente”: un approccio scientifico che attinge all’ingegnosità dei meccanismi, delle proprietà e delle funzioni della natura per aiutare le tecnologie e le società umane a diventare più efficienti. Al Forum ne parleranno, tra gli altri, Harold Guillermin amministratore di FinX, azienda bretone che sta rivoluzionando la propulsione di piccole e medie imbarcazioni, Christophe Sachs di Gaïarta che presenterà SolariSails, vela solare che riprende alla perfezione la struttura leggerissima ma indistruttibile dell’ala della libellula, imitandone le principali nervature portanti. Due esperienze esemplari di come il biomimetismo possa rappresentare il futuro in molti settori della nostra vita.

Innovazione, sostenibilità ambientale ed economia rigenerativa sono le linee portanti del progetto VENICE AQUA VALLEY che si propone di creare a Venezia il primo hub internazionale per la Biomimetica Marina, dando vita a un nuovo ecosistema economico sviluppato intorno ai tesori dell’acqua. Secondo l’esperto di biomimetica Giulio Pasolini, tra i protagonisti del Forum, la città lagunare rappresenta un insuperabile ideale modello di convivenza tra una civiltà ed il suo ecosistema. “Una tappa fondamentale di questo percorso sarà il FESTIVAL AQUAMOUR VENEZIA, che si terrà dal 22 al 25 marzo 2025” dice Barbara Albasio, ideatrice del Festival per AQUAMOUR, un’associazione internazionale senza scopo di lucro riconosciuta di interesse pubblico, che lavora per dare voce all’acqua, elemento vitale per il nostro pianeta. Main sponsor del Forum è il Gruppo SAVE, gestore del Polo Aeroportuale del Nord Est (Venezia, Treviso, Verona, Brescia).