Nel teatro mestrino Alessandro Haber è il testimonial d’eccezione per la tappa veneziana di “SCHIUSI – I teatri sono vivi”, il nuovo progetto del circuito multidisciplinare Arteven che porta sulla scena digitale alcuni dei luoghi di cultura della regione attraverso la realizzazione di video all’interno dei loro spazi. Il Teatro Toniolo, immerso in un silenzio che non gli appartiene, accoglie l’attore bolognese che, solo in platea, ci parla del senso del Teatro, della passione per il suo lavoro d’attore e dei desideri per il futuro. Finalmente il palcoscenico si anima. Le luci sono puntate su di lui che, prima del febbraio scorso, ha conosciuto e assaporato proprio qui dal vivo i calorosi applausi del pubblico. Alessandro Haber ci regala l’interpretazione di brani e poesie da lui scelti da Charles Bukowski e Pablo Neruda. Il filmato è visibile sino 12 gennaio sul canaleVimeo: https://vimeo.com/arteven/schiusialessandrohaberteatrotoniolo. La password da utilizzare è toniolo. A seguire, sempre per il progetto “SCHIUSI- I teatri sono vivi” altri due appuntamenti. Dal 13 al 22 gennaio la proposta di Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto che ci riporta a un importante momento per la storia dell’umanità: nel 2017 a Hong Kong per la prima volta due robot umanoidi hanno interagito l’uno con l’altro. La coreografia può essere vista come la celebrazione di questo avvenimento: due esseri umani o due robot in uno stato di trascendenza emotiva si muovono insieme al ritmo infinito dei loro cuori inarrestabili. Si ballerà anche dal 23 gennaio al 1° febbraio con RBR Dance Company, che ha scelto di danzare al Teatro Toniolo degli estratti dello spettacolo Indaco e gli illusionisti della danza. Sul palcoscenico protagonista il rapporto uomo-natura che RBR traduce in un continuum di istantanee e coreografie emozionali, coniugando sapientemente danza e tecnica per ottenere risultati stupefacenti. Il pubblico si troverà d’incanto proiettato in un’atmosfera rarefatta da magiche illusioni ottiche. Gli eventi sono tutti fruibili in streaming gratuitamente.