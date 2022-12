È da qualche tempo che l’enigmatico Phil (Bouli Lanners) si è trasferito, dal Belgio, nella bellezza selvaggia dell’Isola di Lewis, in Scozia, nell’arcipelago delle Ebridi. Taciturno, con tatuaggi vistosi che raccontano una storia custodita solo da lui, quest’uomo di più di 50 anni, ha affittato una casa, lavora la terra e alleva montoni, frequenta molto poco la comunità (religiosa) locale.

Un giorno Phil viene colto improvvisamente da un ictus, soccorso e portato in ospedale, l’uomo si riprende, ma l’amnesia totale che il colpo gli ha procurato, lo rende incerto, perplesso su ciò che gli è successo.

Sarà Millie (la Fairley di Game of Thrones), figlia dell’anziano e severo proprietario della fattoria a prendersi cura di Phil, con timida tenerezza, ma con un desiderio spavaldo.

Poco per volta, gli racconterà della relazione segreta che sarebbe intercorsa tra loro prima della malattia…



“Volevo scrivere una storia d’amore – racconta l’attore, regista e sceneggiatore Bouli Lanners – ma non su due giovani, né una su due persone belle. Volevo scrivere una storia d’amore su due persone normali. Persone che sono più grandi, la mia età. Persone che non sono particolarmente belle; persone che non hanno un corpo perfetto. Solo persone normali. Perché penso che tutti possano essere amati e capaci di amare, anche quando sono un po’ più grandi. Ecco perché ho voluto scrivere questa particolare storia . Ho una prospettiva diversa e volevo scrivere una storia d’amore che non sei abituato a vedere.”

Nessuno Deve Sapere, presentato in molti Festival e al Festival di Chicago dove sono stati premiati i due attori principali, esce ora in sala distribuito da Kitchen Film.

Nella sua semplicità, è un’intesa storia d’amore tra due anime solitarie, aspre come i meravigliosi panorami che circondano tutto.

Ampie inquadrature (Fotografia: Frank van den Eeden) si alternano a meticolose riprese di interni per cogliere i sentimenti dei suoi protagonisti.

È una storia prima di tutto sincera, che procede con discrezione rara a raccontare i suoi personaggi; una storia che svela delicatezza poco alla volta.