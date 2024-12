Nicola Piovani a Milano, Note a margine

Aliis Tradere, associazione culturale dedicata alla promozione dell’arte e della cultura, è lieta di inaugurare le sue attività con un evento che celebra la carriera artistica e musicale del Maestro Nicola Piovani. La serata Note a margine si terrà martedì 17 dicembre alle ore 21.00 presso la storica Basilica di Santa Maria delle Grazie, sede del Cenacolo vinciano e capolavoro del Bramante, nonché bene protetto dall’UNESCO.

L’evento rappresenta un’occasione più unica che rara per scoprire da vicino l’arte di uno dei più grandi compositori italiani contemporanei e per lasciarsi emozionare da una performance che unirà narrazione e musica dal vivo. In un’atmosfera suggestiva e avvolgente, il Maestro Piovani, rinomato compositore e premio Oscar per la colonna sonora del film La vita è bella guiderà il pubblico in un racconto intimo e coinvolgente del suo percorso artistico. Attraverso parole e musica, Piovani ripercorrerà momenti significativi della sua carriera, svelando storie, aneddoti e ispirazioni che hanno accompagnato la nascita delle sue opere più celebri. E’ notizia di ieri, tra l’altro, la commissione di un’opera lirica tratta da Romanzo criminale di Giancarlo De Cataldo da parte della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la Fondazione Musica per Roma a Nicola Piovani, che ne curerà musica e direzione.

L’ingresso è a offerta libera, fino ad esaurimento posti. La serata è aperta a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza culturale di alto valore artistico, sostenendo, al contempo, le future iniziative dell’associazione Aliis Tradere, che punta a diffondere la cultura in tutte le sue forme.

Per maggiori informazioni sull’evento e sulle future attività dell’Associazione culturale Aliis Tradere, di seguito i contatti: centroculturale.aliistradere@gmail.com +393343817102