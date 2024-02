Night Swim di Bryce McGuire

Al cinema dal 22 febbraio, Night Swim è il nuovo horror prodotto da Blumhouse e Atomic Monster che segna il debutto in un lungometraggio per il regista Bryce McGuire. McGuire sviluppa e adatta per il grande schermo un ansiogeno cortometraggio del 2014 da lui stesso diretto insieme a Rod Blackhurst. Quella di Night Swim è una storia con del buon potenziale e una premessa interessante, del tutto in linea con lo spirito che guida le case di produzione capitanate da Jason Blum e James Wan, ovvero quello di proporre nuovi spunti per l’horror mainstream. Una strategia che spesso e volentieri dà vita a film non di certo memorabili ma sicuramente ben fatti e ad alto tasso di intrattenimento, come il recente M3GAN, per fare un esempio.

E se di case infestate ne abbiamo viste a bizzeffe nella storia del cinema horror, l’idea che sia una piscina ad essere infestata è piuttosto originale. La storia è quella della famiglia Waller – madre, padre e due figli – che si trasferisce in una nuova casa con piscina, acquistata ad un prezzo vantaggiosissimo. Il padre Ray, ex giocatore di baseball, è affetto da una malattia degenerativa e la piscina è il luogo ideale in cui praticare la terapia di riabilitazione. Se non fosse che la piscina, di notte, si trasforma in un luogo sinistro in cui albergano oscure presenze.

L’idea di fare di una piscina un’entità “posseduta” è decisamente interessante e Bryce McGuire ce la mette tutta per caricare di sinistre suggestioni quello specchio d’acqua apparentemente innocuo, soprattutto a livello visivo. Colpiscono le riprese in acqua, specie quelle notturne (anche se, contrariamente a quanto suggerisce il titolo, sono davvero poche) e colpisce l’idea che la piscina funzioni come una sorta di specchio che distorce la realtà e gioca con la mente. Peccato che al di là di alcune valide scelte registiche e alle prove di un cast di livello (i protagonisti sono Wyatt Russell e Kerry Condon), Night Swim riproponga uno schema già visto e stanco, con la tensione che latita e lo spavento veicolato tramite una serie di jumpscare nemmeno troppo efficaci. Il problema principale risiede però nella sceneggiatura, che trasforma le premesse in una storia che ha ben poco da dire e gira su se stesso aprendo linee narrative secondarie senza chiuderle, con personaggi sommariamente caratterizzati e un finale fin troppo frettoloso, seppur coerente con il racconto. Non aiuta nemmeno il ritmo, troppo dilatato nel prologo e nella parte centrale, che rende faticosa quella che altrimenti, con un minutaggio di un’ora e quaranta, sarebbe una durata ideale per un film del genere. Un vero peccato, per un film che non emerge dal livello medio dei prodotti targati Blumhouse e Atomic Monster e che non rende un buon servizio al genere cui appartiene.

Titolo originale: Night Swim

Regia: Bryce McGuire

Sceneggiatura: Bryce McGuire, Rod Blackhurst

Genere: Horror

Cast: Kerry Condon, Wyatt Russell, Amélie Hoeferle, Gavin Warren

Durata: 116 minuti

Paese: USA

Data di uscita: 22 febbraio 2024

Distribuzione: Universal Pictures