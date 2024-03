“Nimic” di Yorgos Lanthimos

“Nimic” è un cortometraggio di Yorgos Lanthimos del 2019, con protagonista Matt Dillon, in arrivo giovedì 28 marzo nelle sale italiane, a seguito del grande successo di “Povere creature!”.

La storia è estremamente semplice: un violoncellista, mostrato nelle attività quotidiane familiari e lavorative, viene improvvisamente seguito da una donna dallo sguardo inquietante, incontrata in metropolitana. Dopo un breve pedinamento – magistralmente ripreso in un climax ascendente assai coinvolgente – in una sequenza spiazzante e alienante l’uomo viene di fatto sostituito.

Nel finale, sempre più allucinante e allucinato, quando tutto sembra essersi inspiegabilmente stabilizzato, il cerchio si chiude e si ricomincia da capo.

Proprio sulla figura geometrica del cerchio e il conseguente concetto di kuklos è bene porre l’accento: Lanthimos recupera un tema assai caro alla sua Grecia fin dagli albori della filosofia, in qualche modo riadattandolo anche alla teoria nietzschiana dell’eterno ritorno dell’uguale.

Il regista in soli undici minuti riesce a trasportare lo spettatore in una dimensione quasi distopica, totalizzante, che deve tanto, sia esteticamente – nella prospettiva centrale e nell’uso “spezzato” della musica (in questo caso di Benjamin Britten) – sia nell’atmosfera creata alla filmografia tutta di Stanley Kubrick, seppur con un tratto riconoscibile e personale.

Lo stesso tema del doppio è ricorrente e pregnante in Lanthimos, e ancor di più quello della famiglia, qui solo accennato ma narrativamente fondamentale; la messinscena risulta realistica e architettonicamente strutturata, razionalista, con una luce finalizzata allo straniamento, i barocchismi dell’ultima fatica dell’autore appaiono dunque ben lontani.

“Nimic” è un perfetto esempio di come il corto possa essere persino più stimolante del lungometraggio, lasciando irrisolte le questioni e sviluppandole talvolta più sul piano visivo, dando vita così ad un cinema da vivere come esperienza più che a un racconto puro.

Il titolo è una parola che in rumeno significa “nulla”, e quest’opera vuol essere un foglio bianco, tutto e niente, chi visiona è pertanto un interprete, libero.