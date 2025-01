“Noi siamo gli errori che permettono la vostra intelligenza”, il film di Erika Rossi evento speciale al Trieste Film Festival

Affonda le sue radici nella Trieste di Franco Basaglia l’Accademia della Follia, la compagnia teatrale fondata da Claudio Misculin composta da “matti per mestiere, attori per vocazione”, persone con disturbo mentale che diventano attori professionisti, anzi matt-attori, come si sono autodefiniti. Per la prima volta un film racconta la loro storia: “Noi siamo gli errori che permettono la vostra intelligenza”, scritto e diretto dalla regista Erika Rossi – profonda conoscitrice della rivoluzione basagliana e delle sue implicazioni – approda in prima come evento speciale di Trieste Film Festival 2025, domenica 19 gennaio alle 11 al Teatro Miela. Alla proiezione interverranno, con la regista, gli attori dell’Accademia della Follia e le co-fondatrici Angela Pianca e Cinzia Quintiliani, a lungo al fianco dello scomparso Misculin. Il film ricostruisce l’esperienza dell’Accademia della Follia tuttora unica in Italia – e a livello internazionale – di persone che decidono di non rinnegare o nascondere il proprio disturbo mentale, ma anzi di portare in scena la loro “follia”, con il rigore, la professionalità e la dedizione che il mestiere d’attore richiede: dandosi così una “identità” alternativa, e una possibilità di lavoro, vita, dignità.

Per l’Accademia della Follia nel tempo hanno scritto Giuliano Scabia e Dacia Maraini, che ha composto il testo “Stravaganza” portato in scena quindici anni fa con Claudio Misculin. Nel film scorrono le loro testimonianze, insieme a quelle delle co-fondatrici Angela Pianca e Cinzia Quintiliani, della regista Antonella Carlucci, della coreografa Sarah Taylor, di Milena Gabanelli che aveva incrociato l’Accademia della Follia e Claudio Misculin per una puntata di Report, e di Franco Rotelli considerato il “padre psichiatrico” dell’Accademia, a lungo sostenitore del progetto: sua la frase che dà il titolo al film di Erika Rossi. “Noi siamo gli errori che permettono la vostra intelligenza” è una produzione Ghirigori/Accademia della Follia con il sostegno del Fondo Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e con il contributo di FVG Film Commission – PromoTurismoFVG. L’Accademia della Follia ancora oggi (r)esiste, ed è proiettata con entusiasmo nel 2025 con il tour dello spettacolo Quelli di Basaglia … a 180° e per una sequenza di eventi nel programma ufficiale di GO! 2025 Capitale Europea della Cultura. Il tour nazionale del film partirà ilò 26 febbraio da Bergamo, Cinema “Lo schermo bianco”. Le musiche del film sono di Bianca D’aponte, Clem Leek, Velemir Dugina e di Alfredo Lacosegliaz, del quale è valore aggiunto un brano totalmente inedito.