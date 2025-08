Una stanza di ospedale, un dramma sdrammatizzato, piccoli e grandi sacrifici racchiusi in un confronto tra due esempi di umanità attraverso il racconto della malattia. “Nonostante tutto” è il titolo del cortometraggio presentato durante la settima edizione dell’Edera Film Festival che racconta la storia di due pazienti e compagni di stanza in ospedale, Massimiliano (Simone Guarany) e Giuseppe (Marco Giustini), entrambi affetti da SLA.

Massimiliano è immobilizzato quasi del tutto e non riesce a muovere il collo e per intrattenersi disegna su un taccuino usando la matita con la bocca. Giuseppe invece non riesce a muovere le gambe e rimpiange la sua vita prima della malattia, valutando la possibilità dell’eutanasia come fuga da questa dolorosa situazione. Un piccolo incidente, la caduta al suolo della matita, porta questi due uomini ad un duro confronto con la loro situazione e ad un’inaspettata rivelazione di altruismo. La mancanza di aiuto da parte dell’infermiera (Licia Amendola) costringe i due pazienti a collaborare, mostrandoci la loro visione della loro situazione, condividendo l’un l’altro la loro storia prima e durante lo sviluppo della malattia.

In questa prima esperienza dietro la macchina da presa Guarany si ispira allo spettacolo teatrale “CASO, MAI – L’imprevedibile virtù della dignità” mostrandoci attraverso un copione graffiante e delle interpretazioni cariche di intensità un rapporto di compromesso sancito da due diversi tipi di sacrifico. Mentre Giuseppe per aiutare il compagno si butta sul pavimento per raccogliere la sua matita attraverso un notevole sacrificio fisico, Massimiliano racconda del suo sacrificio morale, ovvero lasciare in malomodo la sua ragazza Flaminia (Lavina Abate) per allontanarla dal dolore della sua situazione di salute. Il risultato è quello di una rivalutazione della loro situazione di dolore, conclusa attraverso un finale più o meno lieto.

Il film racchiude la narrazione nello spazio limitato e attraverso la luce di una bella giornata di sole filtrata dalle tende di questa camera di ospedale, teatro di un confronto acceso che in una normale situazione sarebbe potuto arrivare alle mani. I primi piani dei due pazienti sui loro letti si alternano in uno stile che evidenzia il confronto verbale e la grande espressività degli attori, già conosciuti dal pubblico generale grazie ad alcuni loro lavori a teatro e ad interpretazioni comiche all’interno di video di canali youtube romani quali Le Coliche e Minimad, messa alla prova dalla limitazione dei loro movimenti e dallo spazio in cui poter recitare. Il pubblico assiste a questa rissa verbale aspettandosi un crescendo dell’altercazione tra Massimiliano e Giuseppe che in realtà si placa in una manciata di minuti.

Il risultato è quindi quello di un cortometraggio con una narrazione autoconclusiva ma non banale su una tematica spesso dimenticata, evitando di romanzarla e facendo trasparire la realisticità della situazione e delle reazioni degli interpreti.