“Norwegian Blues” di Levi Henriksen

Jim Gystad è un produttore discografico che, arrivato a quarant’anni, sente di aver perso l’euforia iniziale per il mondo della musica, un ambiente ormai fagocitato dal mercato e da un sistema di produzione che mina la qualità dell’opera, anche nella Norvegia contemporanea. Sarà un eccentrico trio di ottantenni, scovato per caso nella chiesa di Kongsvinger a riaccendere in lui quella antica scintilla, a farlo tremare per l’emozione grazie a un canto che “ha in sé qualcosa di imponderabile”.

Jim all’improvviso ritrova la sua vocazione, si lancia in un’impresa che lo porterà a cambiare casa, e in parte lavoro, per seguire i tre irriverenti fratelli Thorsen e convincerli a registrare insieme un nuovo album. Maria, Timoteus e Tulla, dopo un incredibile successo negli anni Sessanta, si sono ritirati a vivere nella loro casa di famiglia sopra una cava di ghiaia. Per tutta la vita hanno mantenuto fede alla promessa di spargere il Verbo di Dio ma, non sempre in linea con la comunità pentecostale locale, hanno dovuto affrontare paure e bigottismi dei compaesani, dimostrando però di sapere toccare chiunque nel profondo con la loro voce celestiale. La loro iniziale riservatezza e rifiuto al corteggiamento del produttore verranno a poco a poco scalfite dal costante lavoro di Jim che, oltre a un’incredibile band, trova dei buoni amici.

Levi Henriksen scrive una storia inusuale, che non perde mai il suo ritmo. I tre anziani protagonisti non pretendono di essere giovani, ma non si lasciano scoraggiare dal tempo che passa e continuano a progettare nuovi scenari per il futuro, grazie anche all’entrata in scena del loro nuovo amico. Un libro genuino, toccante per quanto riesce a trasmettere l’emozione che si prova nell’ascoltare brani musicali intramontabili, poco importa se qui si tratta perlopiù di canti cristiani. Il linguaggio di Jim, l’utilizzo di citazioni di testi di canzoni o di momenti storici del rock come metafore per descrivere la vita, lo rende un personaggio convincente, animato da una pura passione che lo porterà a stravolgere infine i suoi stessi piani e concludere questo libro come un inno al potere della musica e dell’amore.