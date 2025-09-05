Oggi si chiude la rassegna sul cinema della frontiera adriatica con in triplice appuntamento

L’ultima giornata dedicata alla rassegna del cinema della frontiera adriatica, all’interno del panorama delle offere della 82a Mostra del cinema di Venezia, si svolge oggi con un triplice appuntamento: un corso per insegnanti, la presentazione del libro Il cinema della frontiera adriatica 1945-2025 di Alessandro Cuk e la proiezione del film Trieste è nostra.

Il programma della giornata

Alle ore 10.30, presso la Sala Polivalente (S. Maria Elisabetta – Riviera S. Maria Elisabetta 3), si svolgerà una giornata di studio per insegnanti: La frontiera adriatica tra cinema e storia. L’approfondimento nasce dalla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale Veneto, la Regione Veneto e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Ci saranno interventi di rappresentanti delle Istituzioni e due relazioni, una di Donatella Schürzel (PhD Eu. in Storia dell’Europa all’Università La Sapienza di Roma, Archivio Museo Storico di Fiume a Roma) e la seconda del critico cinematografico Alessandro Cuk.

La giornata proseguirà alle ore 13.45 presso lo Spazio Regione del Veneto/Veneto Film Commission all’Hotel Excelsior con la presentazione del libro Il cinema della frontiera adriatica 1945-2025 a cura di Alessandro Cuk. Oltre all’autore, interverranno Roberto Ciambetti (Presidente del Consiglio Regionale del Veneto), Massimo Caminiti (Presidente CINIT), Alessandro Centenaro (Produttore) e, a coordinare il tutto, la giornalista Federica Augusta Rossi.



La rassegna si concluderà alle ore 16.00, presso la Sala Bianca del Cinema Laguna, con la proiezione di Trieste è nostra – Trst je nás di Maximiliano Hernando Bruno, lungometraggio dedicato ai 40 giorni di occupazione di Trieste e Gorizia a opera delle truppe di Tito. La visione sarà introdotta dal curatore del progetto Alessandro Cuk e dal produttore della Venice Film Alessandro Centenaro.