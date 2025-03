Omaggio a David Lynch del Cineforum Vittoriese

A nemmeno due mesi dalla scomparsa il Cineforum Vittoriese di Vittorio Veneto (Tv) rende omaggio al grande regista David Lynch, che, affermatosi prima come pittore, poi è entrato nel mondo del cinema diventando uno dei più importanti registi, apprezzato sia dai critici che da un cospicuo seguito di fan.

Nel corso degli anni ha ricevuto tre nomination al Premio Oscar per la regia (per The Elephant Man, Velluto blu e Mulholland Drive), la Palma d’oro al Festival di Cannes 1990 per Cuore selvaggio, il Prix de la mise en scène, a quello del 2001 con Mulholland Drive e il Leone d’oro alla carriera durante la 63ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, in occasione della proiezione in anteprima mondiale di Inland Empire – L’impero della mente.

Due le serate a lui dedicate. Venerdì 14 marzo alle 20,45 è in programma nella saletta Gianfranco Da Re, Area Fenderl a Vittorio Veneto un viaggio attraverso vita dell’autore, ripercorrendo in particolare gli anni della sua formazione artistica di pittore. Domenica 16 marzo alle 20,45 sarà proiettato uno dei suoi capolavori in lingua originale e con i sottotitoli, Velluto Blu.