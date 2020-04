Online le Attività Educational della Biennale Architettura

How will we live together?

Tutti online a scoprire i primi contenuti della Biennale Architettura. La Biennale di Venezia non si ferma, e pensando agli studenti e ai giovani – ma anche al pubblico di appassionati – ha dato il via virtualmente, sul proprio sito web www.labiennale.org, alle Attività Educational legate alla prossima

17. Mostra Internazionale di Architettura (29 agosto – 29 novembre), intitolata How will we live together? e diretta da Hashim Sarkis.

Si tratta di nuovi contenuti Educational ideati in occasione dell’attuale chiusura delle scuole e delle università,aderendo alla campagna nazionale #IoRestoaCasa, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT).

Si comincia con un progetto specifico rivolto agli studenti della Scuola secondaria di secondo grado. In una sezione dedicata del sito web, audio illustrativi (podcast) sviluppano le linee generali e i temi della Biennale Architettura. In particolare, si parla del titolo How will we live together? Per questa mostra, il curatore Hashim Sarkis ha chiesto agli architetti di immaginare degli spazi nei quali “vivere insieme”, rispondendo a una domanda inizialmente posta dalle norme sociali in rapida evoluzione, dalla crescente polarizzazione politica, dai cambiamenti climatici, dalle grandi disuguaglianze globali, e tanto più urgente oggi.

Fra i prossimi progetti Educational che la Biennale metterà a disposizione online, si segnalano in particolare: Tutti in aula alla Biennale (per le scuole primarie), Imparando alla Biennale (per le scuole primarie e secondarie), Danzando alla Biennale (per le scuole di ogni grado) e Con un click alla Biennale (per le famiglie).

La 17. Mostra Internazionale di Architettura si terrà ai Giardini e all’Arsenale dal 29 agosto al 29 novembre 2020, diretta da Hashim Sarkis e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Roberto Cicutto.

