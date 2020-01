OPER.A 20.21 – Dittico contemporaneo, ma non troppo

A Bolzano è tempo d’opera, da cinque anni rigorosamente contemporanea. Dopo il dittico 2019 che vide protagonista Emma Dante alle prese con Cavalleria rusticana e La Voix humaine, la nuova stagione inaugura sabato 18 gennaio con Radames di Péter Eötvös e Lohengrin di Salvatore Sciarrino, abbinata inconsueta coprodotta dalla Fondazione Haydn e Theater Orchester Biel Solothurn.

La scelta è coraggiosa in quanto entrambi i lavori sono assai datati. Radames, alla sua prima italiana, risale infatti al 1976. Sotto la veste comica, l’autore scaglia un’aspra critica al sistema culturale dei teatri, in quegli anni quasi al collasso. A causa dei tagli, la produzione di Aida può contare, oltre che su tre fiati e una tastiera, solo su un controtenore che deve dividersi tra il condottiero e la schiava etiope. A dirigerlo ci sono ben tre registi, per i quali guarda caso i soldi non mancano. Sopraffatto dal regista d’opera, di cinema e di prosa, il controtenore collassa. Quello che inoltre interessa a Eötvös è il paradosso che si crea, «una scena di morte in cui muore il personaggio e muore l’interprete mentre recita la morte: la morte della morte». Quanto anche oggi ci si discute tra riprese televisive e cinematografiche, sempre più prodotti preferiti dalle Fondazioni liriche, discettando sulla “morte dell’opera”?

Lohengrin, composto nel 1982, è un’ “azione invisibile per solista, strumenti e voci”. Basato sul racconto Moralités légendaires del simbolista Jules Laforgue, è un lungo flusso di coscienza in cui Elsa rivive il trauma dell’abbandono da parte del cavaliere misterioso. Tra pazzia ed erotismo, nella solitudine del sanatorio, è la voce il medium attraverso cui Elsa palesa il suo stato alterato, una voce dalle infinite caratteristiche: parola, canto, sussulto, sospiri, deglutizioni, schiocchi di lingua, suoni gutturali… sul fondale musicale tipico di Sciarrino, fatto di soffi, tremoli, glissandi, quasi un white noise impercettibile e fragile.

«Mostruosi paesaggi dell’anima»

Se entrambe le opere reinterpretano il repertorio lirico tradizionale e sono accomunate dall’assenza del partner, l’impressione è di assistere a una lezione di storia della musica, una serata dal risvolto didattico che poco aggiunge a ciò che si sa già. Il pubblico, accorso numeroso, assiste da una scomoda tribuna che occupa mezzo palcoscenico del Teatro comunale, mentre l’azione scenica è confinata nello spazio rimanente. Il Teatro Studio sarebbe stato più adatto a ospitare il dittico.

Il regista Bruno Berger-Gorski coglie la vena ironica di Radames, descrivendo con efficacia caricaturale i direttori e calibrando bene i tempi comici. L’elemento di congiunzione tra i lavori è la regista d’opera che nella seconda parte diventa Elsa, donna chiusa nel suo bozzolo di pazzia, un po’ corpse bride, un po’ Regan McNeil, un po’ Marylin Manson.

Strettamente connesso al lavoro registico è l’impianto creato da Dirk Hofacker, anche costumista, e illuminato da Samuele D’Amico. In Radames la scena è nuda, con solo una pedana, una vasca e una cornice che dall’alto scende e diventa praticabile, a indicare la precarietà criticata da Eötvös. In Lohengrin Elsa si ritrova rinchiusa nella minuscola camera di una clinica psichiatrica, piena di ragnatele che ricordano Spider di David Cronenberg, chiamate da Berger-Gorski “fili di suoni”.

Alla guida della ridotta Orchestra Haydn c’è Yannis Pouspourikas che rispetta con rigore la natura associativa della musica di Sciarrino in cui, racconta il compositore, «il moto introspettivo […] riflette l’ambiente esterno quasi a costruire, illusionisticamente, un mostruoso paesaggio dell’anima». In Radames Pouspourikas coglie con onesto intuito la verve grottesca della partitura, in ottimo equilibrio con gli interventi degli interpreti.

I due protagonisti della serata sono il controtenore Rafał Tomkiewicz e il soprano Céline Steudler. Il primo dà anima e corpo per sdoppiarsi tra Radames e Aida, la seconda affronta la parte di Elsa con grande carisma, rivelando un uso sapiente della voce.

Completano il cast Alexander Kaimbacher, Javid Samadov, Salvador Pérez, Damien Liger e Marion Noëlle.

Luca Benvenuti