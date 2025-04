Il regista James Hawes (la serie tv Slow Horses, il film One Life) e gli sceneggiatori Ken Nolan (24: Legacy, Scream) e Gary Spinelli (Barry Seal – Una storia americana) basandosi sul romanzo romanzo The Amateur (1981, nonché titolo originale del film) di Robert Littell, realizzano una spy story con poco mordente.

Già adattato per il grande schermo da Charles Jarrot con John Savage e Christopher Plummer, in Italia con il titolo Computer per un omicidio (1981), in originale sempre con il titolo The Amateur, Operazione Vendetta racconta … la vendetta di Charlie Heller (Rami Malek), analista della CIA.

Quando sua moglie Sarah (Rachel Brosnahan) viene uccisa in un attacco terroristico a Londra, e i suoi “capi” si rifiutano di agire, Charlie Hellernchiede loro di addestrarlo come killer perché ottenga la sua giustizia privata, minacciando di rivelare le loro illegali operazioni segrete. Con “l’addestramento” dell’agente Henderson (Laurence Fishburne), Heller prova a tenere in mano una pistola e sparare, ma capisce subito che non riuscirà mai a ottenere la sua vendetta in questo modo. Decide di quindi di utilizzare la sua arguzia.

Operazione Vendetta è un film di ben due ore; due ore di spy story con una struttura che perde tempo con una premessa di circa 50 minuti sull’elaborazione del lutto e la messa a punto della decisione di Heller, e uno sviluppo moderato che non riesce a convincere del tutto a causa una serie di situazioni lasciate cadere nel vuoto o non spiegate. Dettagli piuttosto marcati questi, che non ci si aspetta da un film il cui scopo è intrattenere.

L’idea di base sembrerebbe quella di voler disegnare un nuovo Jason Bourne con un’immagine nerd, una spia che usa la sua intelligenza analitica per ottenere vendetta. L’interpretazione asciutta di Malek riesce a descrivere il destino di Heller solo fino a un certo punto perché, come si diceva, la sceneggiatura scorre senza tirare fuori il suo carattere, peggiorando le cose con alcune considerazione scontate sul prezzo della vendetta e con un discorso finale del capo della CIA (Julianne Nicholson, la Sinatra di Paradise, notevole serie tv di Disney+) fuori tempo massimo, se si segue anche solo una minima parte di politica internazionale.