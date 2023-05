Orfeo ed Euridice al Teatro La Fenice di Venezia

VENEZIA – Titolo molto atteso nell’attuale stagione lirica del Teatro La Fenice, Orfeo ed Euridice di Gluck pare lo Schwanengesang di Pier Luigi Pizzi che a novantatré anni firma regia, scene e costumi di questa pietra miliare del teatro musicale europeo. Proposta nella versione viennese del 1762, Orfeo ed Euridice fu il primo frutto della riforma gluckiana che decretò, grazie alla ricerca per sottrazione di un’idea di teatro musicale in cui subordinare il sentimento alla ragione, al valore della parola, alla raffinata e complessa orchestrazione, alla durata modesta e alla riduzione del numero dei personaggi, un nuovo modo di fare opera.

Il canto del cigno, dicevamo. Non perché ci auguriamo che Pizzi smetta di fare teatro, ma perché questo Orfeo, con tanto di apoteosi amorosa dei protagonisti davanti alla facciata della stessa Fenice, quasi sposalizio virginale di raffaellesca memoria, sembra voler chiudere il lungo discorso del maestro milanese nel segno della sintesi. Tolti i danzatori, sostituiti da mimi e dai musici di Asolo Musica che fanno eco sulla scena (sarebbero gli “amici di Orfeo” nelle intenzioni del regista) e accompagnano Orfeo in alcuni momenti salienti, rimane un’ambientazione analitica, fatta di cipressi, nubi scure, fiamme roventi dell’Erebo e cieli azzurri dei Campi Elisi, in cui i protagonisti si muovono secondo una partitura gestuale di tradizione. Così anche i costumi: Orfeo in nero lutto, Euridice biancovestita e Amore in scuro, ma con calze rosse. Abituati a titoli in cui l’occhio si perdeva nella bellezza patinata degli accostamenti cromatici – La Grande-Duchesse de Gérolstein, L’Italiana in Algeri, Le domino noir giusto per citare alcuni celebri lavori di Pizzi – qui il risultato è una giustapposizione di alcuni elementi già usati in passato, una summa di ciò che è stato e rimarrà.

Sul versante musicale, alla sintesi del gesto scenico corrisponde la direzione dal cembalo di Ottavio Dantone, abile nell’imprimere all’orchestra, che suona secondo la prassi storicamente informata, il giusto equilibrio tra fraseggio e dinamiche agogiche.

Cecilia Molinari è Orfeo impeccabile, in grado di affrontare il ruolo senza cesure di sorta, sempre nella giusta intonazione e capace di un fraseggio educato. Silvia Frigato veste i panni di Amore, risolto con grazioso stile. Mary Bevan è Euridice discreta, seppur risenta di una dizione non sempre corretta.

Bene il Coro della Fenice preparato da Alfonso Caiani.

Successo caloroso per tutti alla replica del 06 maggio, con tanto di saluti al regista e consegna di fiori a una corista, della quale non si è capito cosa si festeggiava, probabilmente un pensionamento… ma si sa, il teatro ha ancora le sue liturgie misteriose.

Luce Benvenuti