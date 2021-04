Orizzonte Postumo, video e spettacoli sul futuro dopo la pandemia

È prossima al debutto la nuova produzione del Teatro Stabile del Veneto ideata da un gruppo di cinque artisti con l’intento di rispondere alla domanda: “Cosa ci resterà di questo momento?”. Gli ideatori sono i registi Alessandro Businaro e Francesca Macrì, il dramaturg Stefano Fortin e i drammaturghi Tommaso Fermariello e Tatjana Motta.

Il progetto teatrale si configura come la conclusione di un percorso di analisi iniziato dagli artisti subito dopo il primo lockdown e che li ha visti interrogarsi sui temi più profondi cui il Covid-19 ci ha messi davanti. Dalla loro riflessione è emerso che i temi focali sono il desiderio e la morte. Tale binomio emerge anche dal titolo della produzione Orizzonte Postumo, che appare quasi un ossimoro: da un lato la parola “orizzonte” che evoca apertura di spazi e assenza di limiti (entrambe sensazioni cui ci stiamo disabituando dati i tempi), dall’altro l’aggettivo “postumo” che richiama la morte. “Postumo” in questa circostanza viene, però, inteso come “ciò che viene dopo” e quindi, parafrasando, come il segno che questa pandemia lascerà nel mondo e in tutti noi.

I due temi vengono sviluppati con allestimenti differenti: una produzione video diretta da Francesca Macrì, affiancata per la drammaturgia da Tatjana Motta, per il tema del desiderio e una dal vivo articolata in tre spettacoli per quello della morte.

Il video affronta il desiderio attraverso il racconto di una festa ambientata in luoghi differenti, che spaziano dalla terrazza di un attico al bagno di una squallida discoteca. Il focus è sulle euforie della festa che sono di solito seguite da momenti di depressione e sulle speranze cui invece sovente fa seguito il fallimento.

La tematica della morte è esplorata, invece, nei tre nuovi allestimenti in cartellone da Alessandro Businaro, affiancato per la drammaturgia da Tommaso Fermariello: il lavoro analizzerà i traumi che ci segnano e ci guidano, condizionando le nostre scelte quotidiane più di quanto crediamo.

Nei panni degli interpreti di video e spettacoli dodici allievi attori della Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto, impegnati in una nuova tappa del percorso formativo TeSeO – Teatro Scuola e Occupazione.