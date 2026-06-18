Ospedale, ricordi e voglia di vivere: «La questione dell’imbuto» di Cecilia Foti

La questione dell’imbuto, esito scenico della residenza a Castrovillari presentato durante Primavera Teatri 2026, ci permette di conoscere Cecilia Foti in una veste nuova sia rispetto a quella di affermata cantante sia in quella di attrice, come già nel caso di Polvere di Saverio La Ruina (2015) o nel nuovissimo KR70M16 – Naufrago senza nome, spettacolo presentato in prima nazionale al Teatro India di Roma nel gennaio 2026, dove, insieme a Dario De Luca, affianca ancora La Ruina, che ne è autore e regista oltre che interprete.

Questa volta l’artista messinese compone e dirige una sua propria drammaturgia, che vede lei stessa in scena insieme a Nunzia Lo Presti. Ci troviamo in una stanza di ospedale, dove Anna e Rosy, due amiche di vecchia data, sono ricoverate: la patologia non è mai dettagliatamente dichiarata, ma dai vari accenni che si susseguono si comprende che riguarda una parte del corpo femminile anche simbolicamente delicatissima e cruciale come l’utero: è quello l’imbuto richiamato dal titolo.

Le due sono caratterialmente diverse: se Rosy (Nunzia Lo Presti) ha un atteggiamento più mite, quasi remissivo, nei confronti della malattia, a tratti puntellato da una certa amarezza e dal conseguente disincanto, Anna (Cecilia Foti) esprime con estremo vigore, insieme alla rabbia e l’impotenza, la propria inesausta voglia di vivere.

La pièce si può analizzare da diversi punti di vista. Il primo è quello del trascorrere la vita ospedaliera, la monotonia che segue il lungo passaggio dell’accettazione e porta al ricovero, con i suoi rituali sempre uguali, la temperatura, la pressione, il giro delle visite… In corsia le abitudini cambiano, gli orari si trasformano, gli sguardi stessi prendono profili diversi e subentra velocemente un senso di alienazione. A tutto questo Anna reagisce a modo suo:

ANNA Che giorno è oggi?

ROSY Come che giorno è?

ANNA Se non guardo l’agenda non lo so.

ROSY Siamo qua da tre giorni quindi…

ANNA Da tre giorni? Ma che dici? Sei sicura?

ROSY Sì, commare! Guarda, il primo giorno è passato a fare il day hospital (facendo su e giù per i piani dell’ospedale) da un piano all’altro ed è volato così, poi… Il secondo giorno letto, letto, e tu senza camicia da notte.

ANNA Ma questa è una camicia da notte, solo che non è bianca con i ricamini.

ROSY Vedo che hai scelto il colore dell’allegria.

ANNA È un colore rock!

Un’arma cui entrambe ricorrono, oltre alle varie canzoni che cadenzano il testo e ne costituiscono la colonna sonora, è l’ironia, unica via di fuga per riuscire a sopportare, in un modo o nell’altro, lo scombussolamento in cui sono imprigionate. Altrettanto importante è la dimensione del ricordo. Emergono così tranche de vie, fidanzati abbandonati, uomini non adeguati, il desiderio di incontrare il principe azzurro, che poi azzurro non è mai… Un’esistenza in comune, cui riandare con il pensiero per estraniarsi dalla camera di degenza.

Un’altra angolatura è quella della differenza, o meglio quella del sentirsi diversa che caratterizza la giovane vita di Anna, e ne condiziona le scelte:

ANNA Avevo vergogna, Rosy, vergogna di tutto, di tutti, mi vergognavo di essere diversa, diversa dai ventenni che si divertivano con i fidanzatini. Mi vergognavo diqualcosa che vivevo solo io, mi vergognavo di avere macchiato tutto il vestito avana e la sedia a casa di amici-degli-amici. Doveva essere una serata spensierata, dopo essere finita per due volte in ospedale quasi priva di sensi, in braccio al mio fratellone. Dopo sangue, discorsi, pareri, ragionamenti, ancora sangue, ipotesi, parole… Parole e sangue! E di nuovo: allagata, in pubblico, mortificata, sotto i lampioni di quella bella villa, che vergogna! Volevo scomparire, volevo essere dimenticata da tutti, volevo essere trasparente… Come mi sentivo in realtà: trasparente, come avevo la netta sensazione di essere per me, per gli altri. Per tutti. Trasparente.

Questo stato d’animo conduce, com’è ovvio, alla sfiducia: nei confronti dei medici (e per estensione al genere maschile tutto, nei vari flashback in cui lo spettacolo torna a parlare delle esperienze vissute dalle due amiche in precedenza). La vicenda, che sembrerebbe partire da un risvolto autobiografico, parla anche dell’indifferenza burocratica con la quale spesso i pazienti vengono approcciati dai dottori, dagli specialisti, dagli infermieri che non sanno guardare negli occhi chi devono curare, perché non sono in grado prima di tutto di spiegare a loro stessi il fallimento delle terapie, il reiterarsi inutile degli interventi chirurgici. Così ammantano tutto in una distanza siderale che lascia aperte e dolenti mille domande irrisolte. Ma non è tanto e non è solo una critica al Sistema sanitario nazionale, peraltro sempre meno efficiente e sempre meno pubblico, grazie a scelte sciagurate che hanno colpevolmente minato una delle migliori conquiste della nostra Repubblica. Piuttosto è il dolore che parla, il dolore e l’angoscia di chi vive la situazione nella condizione terribile di ammalato. Collegata a tutto questo sta l’inquietante questione del tempo che passa, l’idea di non averne più abbastanza:

ANNA E ti dicono di pazientare.

ROSY Certo! Ma tu che premura hai?

ANNA Che premura? È mio il tempo che scorre, è il mio tempo che non basta, è il mio che vedo diminuire, allontanarsi e dileguarsi, mentre continuo a vedere espressioni che si spengono, occhi delusi, sguardi che sfuggono, rabbia persino davanti a NON risultati, a NON miglioramenti, a NON evoluzioni.

Ma non si pensi però a un cupo copione realistico: le due brave interpreti, con pochi azzeccati oggetti di scena, riproducono la vita di corsia e la riempiono di vitalità, fantasia, umanità.