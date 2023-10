Ottobre Rosa, Veleziana e il Big Vocal Orchestra in concerto alla Basilica della Salute a Venezia

Domenica 15 ottobre giornata di grandi eventi a Venezia.

Nel Canal Grande lo splendido spettacolo della Veleziana, oltre 200 barche a vela in regata in un percorso spettacolare, partenza alla fuori della Bocca di Porto del Lido di Venezia

cancello obbligatorio all’ingresso della bocca di Porto del Lido e ingresso in laguna attraverso il Porto del Lido e arrivo in Bacino San Marco in prossimità della sede della Compagnia della Vela.

In contemporanea la Caminà Rosa, un’importante iniziativa per il mese della prevenzione Ottobre Rosa, con ritrovo alle 10 nel piazzale della stazione Santa Lucia di Venezia che si concluderà

1 di 6

in Campo della Salute dove i partecipanti saranno accolti dal coro a 200 voci della “Big Vocal Orchestra”.