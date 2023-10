PADOVA – Con due recite, venerdì 20 e domenica 22 ottobre 2023, il Teatro Verdi ha omaggiato Giacomo Puccini, in vista del centenario della sua scomparsa, con un nuovo allestimento de La Bohème in co-produzione con il Comune di Treviso e il Comune di Rovigo. Già proposto nel 2016, il titolo pucciniano molto amato dal pubblico è per il regista Bepi Morassi «emozione assoluta, totale, un carico esplosivo di turbamento passionale che colpisce attimo dopo attimo l’animo dello spettatore in un percorso di commozione inteso». Opinione condivisibile, in quanto Puccini, grazie anche al felice libretto di Illica e Giacosa, scrive una musica che, se fatta bene, giunge davvero alla viscere dello spettatore. Gli amori, i capricci e le ripicche dei sei giovani infelici rivivono nel linguaggio musicale, ricco di dettagli e rimandi che fanno di Bohème un’opera senza tempo.

Per Morassi l’azione va contenuta in una struttura di tubi innocenti a tre piani – la scena è di Fabio Carpene – che diventa soffitta, Momus e barriera d’Enfer. La soluzione non è ideale per le voci che poco si sentono quando i cantanti stanno sull’impalcatura. Per il resto, siamo nel solco di una regia di tradizione. Nel quadro primo l’incontro tra Mimì e Rodolfo è spiato dalle ballerine, inquiline di sopra che nulla aggiungono al racconto. Nel secondo quadro il coro entra in sala sfondando la quarta parete e Musetta irrompe come un panzer, accolta da un coro di visi sporchi, umanità che sembra uscire più da Oliver Twist che dal Quartiere Latino. La ritirata non è militare, ma una pantomima dei camerieri del Momus, caffè gestito da un’irrequieta ostessa che passa da un cliente all’altro. All’Enfer, ovvero una fila di transenne di metallo, non accade nulla, così come nell’ultimo quadro Mimì si svela essere una fraschetta che prima di morire di tisi – con le spalle nude nella gelida soffitta – si pitta le labbra col rossetto. Routine rassicurante che piace al pubblico odierno. Non è indicato in locandina di chi siano costumi e luci.

Alla guida dell’Orchestra di Padova e del Veneto c’è Alvise Casellati, la cui lettura rimane impressa per la mancanza di coerenza musicale, giocata tutta su agogiche e dinamiche incomprensibili. Se Bohème è “un percorso di commozione intenso” (vedi sopra), non lo è in questi frangenti ove mancano i colori, i giusti tempi, l’ordine nelle sezioni orchestrali e il rapporto attento con quanto accade sul palcoscenico.

Il tenore Davide Tuscano sostituisce Stephen Costello, informazione data in sala non prima dell’inizio dello spettacolo, ma al termine dell’intervallo. Il Rodolfo di Tuscano risente di qualche incertezza nel registro acuto e tratteggia il personaggio con fin troppo garbo. Claudia Pavone ha voce importante per il ruolo così delicato e volitivo di Mimì, ma conferisce dignità alla parte. Primeggia la Musetta di Giulia Mazzola con la sua squillante palette vocale, quanto il Marcello di Jorge Nelson Martìnez, dalla linea di canto sicura e ricca di sfumature. William Hernandez è Schaunard corretto. Quasi distaccato da tutto e da tutti, come vuole la parte del filosofo, è il Colline di Alejandro Lòpez che si distingue per il bel timbro scuro. Completano il cast Enrico Di Geronimo (Benoît/Alcindoro), Roberto Capovilla (un venditore), Bruno Nogara (Parpignol), Stefano Lovato (un doganiere) e Francesco Toso (sergente dei doganieri).

Buona è la prova del Coro Lirico Veneto, diretto da Giuliano Fracasso. La vera perla della serata è il Coro Voci Bianche A.Li.Ve, diretto da Paolo Facincari, composto da cantori che sanno davvero fare musica, precisi, omogenei e ottime comparse.

Applausi convinti per tutti alla prima di venerdì 20 ottobre.

Luca Benvenuti