Palazzo Fauzone Relais presenta la sua nuova Spa “La Divina” con un esclusivo Wellness Party

Il 21 settembre, un nuovo appuntamento con il ciclo degli Eventi Celesti, che da un anno celebra in questo luogo magico l’alternarsi delle stagioni, dando il benvenuto a nuovi cicli.

Per questo Equinozio d’Autunno, Palazzo Fauzone Relais & Spa ha voluto il suo nuovo spazio dedicato al relax e alla cura di se stessi, organizzando un incontro dedicato al benessere profondo, alla bellezza autentica e all’armonia dei sensi, in un perfetto equilibrio tra corpo e spirito.

Palazzo Fauzone Relais sarà quindi per la prima volta teatro di un esclusivo Wellness Party: una giornata formativa dedicata alla scoperta dei rituali olistici e dei prodotti beauty che sono al centro della proposta della nuova Spa La Divina. A guidarla, il team di esperti professionisti che seguiranno gli ospiti del centro benessere nel loro percorso ideale verso la rigenerazione di sé.

Il primo Wellness Party di Palazzo Fauzone Relais & Spa prevede due diversi percorsi in cui si può imparare a prendersi cura della propria pelle, ispirati ai trattamenti esclusivi proposti ne La Divina.

Un luogo intimo e riservato dove l’arte incontra il benessere, rispecchiando quello che è da sempre lo stile di questo palazzo, rinato a nuova vita grazie alla passione dell’autrice Barbara Franco per il bello, per la storia e per la letteratura.

Non a caso la SPA è dedicata al capolavoro di Dante Alighieri, e i rimandi sono chiari fin dall’ingresso, dove si intravvedono Dante e Virgilio all’inizio del loro percorso, disegnati da William Blake, poliedrico artista inglese che a fine Settecento ha illustrato La Divina Commedia. L’illustrazione d’autore, che è da sempre un fil rouge dell’estetica di Palazzo Fauzone Relais, la si ritrova (firmata in questo caso da Gustave Doré, incisore e pittore francese) anche nella rara copia de La Divina Commediata, datata 1889, esposta all’ingresso della Spa e nella riproduzione di una tavola de “La Divina Commedia” illustrata da Marco Somà, illustratore contemporaneo italiano di grande talento, vincitore del prestigioso Premio Andersen.

Info: www.palazzofauzone.com.