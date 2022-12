Un dramma di solitudine, fragilità, incomunicabilità, vuoto interiore e insomma tutti gli ingredienti classici dell’emarginazione urbana giovanile, o forse di quella particolare sindrome detta di Stoccolma, che fa sì che la vittima non riesca a staccarsi dal suo carnefice. Si potrebbe altresì definire il “lato oscuro” del “mee too”.

Lea (Lily McInerny) è una diciassettenne della provincia americana di oggi. Sua madre è una single impegnata nel lavoro di agente immobiliare, ma si concede ormai anche parecchi svaghi privati. Lea dunque trascorre le vacanze estive sola, senza interessi e con molta noia, con poche amiche più intime e, a volte, con i compagni di scuola, che però non le interessano. Inaspettata incontra un uomo, Tom (Jonathan Tucker), con il doppio dei suoi anni ma tuttavia assai prestante. Lui ci sa davvero fare e a Lea sembra il principe azzurro che, come in una fiaba, sia arrivato a salvarla da quella vita vuota, a prendersi cura di lei e a darle l’amore che ella sogna.

Purtroppo, non sarà così: nonostante i non pochi indizi che avrebbero dovuto metterla in allerta, Lea è accecata dalla sua illusione e si rifiuta di capire. Il peggio arriva ben presto e subito dopo Lea sembra essersi risvegliata dall’incantesimo. E invece…

Questo film, primo lungometraggio della giovane regista statunitense Jamie Dack, già premiato per la miglior regia al Sundance 2022, ottiene il primo premio di 18 mila euro al Torino Film Festival 2022, oltre che il premio per la miglior sceneggiatura.

Non c’è dubbio: regia e interpretazioni sono assolutamente impeccabili, la solitudine delle lunghe estati calde (…il pomeriggio è troppo azzurro e lungo…) è resa efficacemente e così tutto il resto.

Eppure: oggi che sarebbe necessario che giungessero da ogni parte stimoli per le giovani donne a guardare con distacco certi atteggiamenti maschili, o meglio, a rifiutarli decisamente, a me personalmente sembra che il messaggio veicolato da questo film nei confronti delle adolescenti sia pericolosamente ambiguo, se non addirittura negativo. Spero davvero di sbagliarmi!