Fino al 22 gennaio la galleria Marina Bastianello di Mestre ospiterà la prima mostra dell’artista Paolo Pretolani intitolata Sono proprio io, ma diventato pazzo. Un unico soggetto, il girasole, protagonista della piccola, accogliente stanza che è la Marina Bastianello Gallery, saprà rivelarci chi è questo giovane pittore?

Il girasole, che è soggetto ben noto al mondo dell’arte poiché evocativo del grandissimo Vincent Van Gogh, viene declinato da Pretolani in poche, schiette opere. Due grandi tele, altre più piccole, qualche “oggetto di scena” e nulla più. Eppure ammirandoli, quando sempre più sfocato diviene il girasole ma sempre più evidente l’anima dell’artista, si ha la sensazione che non manchi assolutamente nulla. E questa sensazione diventa ancora più forte nel momento in cui si scopre che tutte le opere sono state realizzate proprio nello spazio che oggi le espone, come voluto dalla gallerista Marina Bastianello. Creazione ed esposizione unite da unico luogo. Ciò avvicina moltissimo all’artista, visitando la mostra ci si sente infatti parte di un flusso artistico continuo, che è iniziato dall’intuizione dell’artista, proseguito nell’esecuzione sulla tela e terminato con noi visitatori che veniamo a conoscenza dell’anima di Pretolani.

L’esito della mostra è un “ritratto” intimo e non convenzionale dell’artista che chiarisce anche la ragione del titolo Sono proprio io, ma diventato pazzo. Si tratta di un ulteriore parallelismo con il genio Vincent Van Gogh che pronunciò queste stesse parole dopo aver visto il ritratto che l’amico e collega Paul Gauguin gli aveva fatto.