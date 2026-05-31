Parte a Mestre il 105 Summer Festival 2026

Dopo il grande successo ottenuto l’anno scorso (circa 120.000 spettatori coinvolti nei vari appuntamenti) riparte il 5 giugno a Mestre il 105 Summer Festival.Anche quest’anno si tratterà di un viaggio tra i brani più ascoltati dell’estate 2026, una serie di concerti dal vivo che porteranno sul palco gli artisti protagonisti delle classifiche, espressione della scena musicale italiana e internazionale. Saranno serate all’insegna della musica e dell’intrattenimento, presentate dai conduttori più amati di Radio 105, con la filosofia di sempre: offrire al pubblico la possibilità di godere della musica del momento in maniera completamente gratuita. Tante le attività che coinvolgeranno i presenti, con eventi da vivere direttamente, ma anche da seguire su più piattaforme: in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), oltre che tramite l’app e i canali social ufficiali di Radio 105.A completare l’esperienza, ogni lunedì successivo a ciascuna tappa, Mediaset Infinity trasmetterà il “best of” del concerto andato in scena la settimana precedente.Così spiega Paolo Salvaderi, Amministratore Delegato di RadioMediaset: “Da mesi stiamo lavorando con determinazione per portare anche questa estate il tour di Radio 105 al centro della scena musicale live, con l’obiettivo di confermarlo punto di riferimento imprescindibile per il pubblico. La nostra missione resta quella di creare un ponte autentico tra gli artisti e i loro fan, offrendo occasioni di incontro e condivisione accessibili a tutti, nel segno della gratuità, valore per noi essenziale. Ci piace farlo alzando a ogni edizione l’asticella: nell’anno del cinquantesimo compleanno di Radio 105, abbiamo scelto di andare anche oltre confine e di arricchire il tour con una tappa internazionale.Giunto alla quinta edizione, stagione dopo stagione 105 Summer Festival si conferma un format capace di abbracciare sensibilità musicali diverse, grazie a una line-up che affianca grandi nomi della musica e nuovi talenti emergenti, protagonisti di una scena in continua evoluzione”.Queste le tappe:Venerdì 5 giugno – Venezia, Parco San GiulianoPresentano Ylenia e Daniele Battaglia. Linda Pani insieme al pubblico.Venerdì 12 giugno – Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo IIPresentano Manola Moslehi e Dario Spada. Dario Micolani insieme al pubblico.Giovedì 18 giugno – Ferrara, Piazza AriosteaPresentano Manola Moslehi e Camilla Ghini. Niccolò Torielli insieme al pubblico.Venerdì 19 giugno – Ferrara, Piazza AriosteaCompleanno Radio 105Venerdì 3 luglio – Baia Domizia, Arena dei PiniPresentano Manola Moslehi e Dario Micolani. Ludovica Frasca insieme al pubblico.Special date: Venerdì 24 luglio – MaltaPresentano Manola Moslehi e Daniele Battaglia.Venerdì 5 giugno 2026 il 105 SUMMER FESTIVAL fa tappa a Mestre, al Parco San Giuliano per una serata imperdibile di musica live, divertimento ed energia allo stato puro – e tutto a ingresso gratuito su prenotazione!Uno degli spazi più aperti e suggestivi della città si trasforma in un grande palco naturale affacciato sulla laguna. Dopo il successo delle scorse edizioni, Radio 105 sceglie nuovamente Venezia come tappa importante del tour.Questo il cast musicale che si esibirà al Parco San Giuliano: Angie, Baby K, Carl Brave, Charlotte Cardin, Clara, Cristiano Malgioglio, Ditonellapiaga, Enrico Nigiotti, Fabio Rovazzi, Federica Abbate, Levante, Mara Sattei, MV Killa, Nayt, Petit, Rhove, Sangiovanni, Sarah Toscano, Vidaloca.A condurre la serata, Ylenia e Daniele Battaglia, che coinvolgeranno il pubblico con energia e grande entusiasmo, mentre Linda Pani raccoglierà le voci tra il pubblico.Alessandro Cuk