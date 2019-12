Giovedì 19 dicembre alle 16.30 primo degli incontri con gli attori delle compagnie in cartellone al Teatro Toniolo di Mestre, organizzati dalla Biblioteca Civica Vez di Mestre in collaborazione con Arteven, e gli Amici dello Spettacolo di Venezia Mestre, affiliati al Cinit, per la rassegna Biblioteca prima del teatro 2019-2020. Sono intervenuti Valerio Binasco, regista dello spettacolo “Rumori fuori scena”, in cui nella finzione scenica interpreta anche il personaggio del regista, e gli attori Nicola Pannelli, Milvia Marigliano, Andrea Di Casa e Giordana Faggiano. Diverse gli aspetti sviluppati nella discussione sulla realizzazione di uno dei testi cult del teatro contemporaneo, firmato negli anni ‘80 del secolo scorso dall’eclettico Michael Frayn, un giovanotto di 86 anni. A coordinare discussione e interventi del pubblico Giuseppe Barbanti. Prossimi appuntamenti in programma: venerdì 31 gennaio alle 17.00 con gli attori del Teatro Stabile del Veneto alle prese con La casa nova di Carlo Goldoni; giovedì 6 febbraio alle 16.30 con gli interpreti dello spettacolo Bella figura; giovedì 12 marzo alle 16.30 con gli attori dell’Arlecchino servitor di due padroni nell’allestimento del Teatro Stabile di Torino; giovedì 16 aprile ore 16.00 con gli interpreti de Il nemico del popolo di Ibsen, spettacolo proclamato vincitore nei giorni scorsi del più importante dei premi Ubu per il teatro.