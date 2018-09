Passenger from San Francisco al Cinema Astra del Lido di Venezia

Lunedì 3 settembre alle ore 15.00 presso il Cinema Astra del Lido di Venezia, nell’ambito della terza edizione del Venice Production Bridge, sarà proiettato il film russo Passenger from San Francisco, diretto da Anatoly Balchev. Il film, ambientato in Russia, Stati Uniti, Italia e Grecia, racconta la storia di Phil Makovsky, ex impiegato della dogana sovietica inviato negli anni Ottanta negli Stati Uniti dai servizi speciali e poi “dimenticato” in seguito ai mutamenti politici degli anni Novanta. Tra agenzie di intelligence, traffici internazionali di nuove droghe sintetiche, organizzazioni criminali e l’amore per la bella Natasha, Phil cercherà con ogni mezzo di uscirne vivo. Sullo sfondo, la tragedia di Beslan.

Il titolo del film è un omaggio al racconto Il signore di San Francisco, del Premio Nobel russo Ivan Bunin.

Venice Production Bridge nasce allo scopo di creare una rete di contatti attorno a progetti originali per film e lavori in corso, in modo da favorirne lo sviluppo e la produzione. In particolare, il progetto offre ai produttori una possibilità unica di incontro con tutte le possibili categorie che partecipano alla creazione del pacchetto finanziario necessario alla realizzazione di un film.