Uno spettacolo che coniuga l’esod ogiuliano dalmata con la rievocazione di una gloriosa pagina della storia dello sport italiano. Si Intitola “Passi”, è una produzione della compagna Farmacia Zooè di Mestre che sarà proposto giovedì 10 febbraio alle 11 nel Teatro del Parco di Mestre e replicata la sera stessa , ricorrenza del Giorno del Ricordo, alle 21. L’accesso a quest’ultima replica avverrà previa prenotazione su:youtheater.eventbrite.com da effettuarsi entro le ore 18.Dietro ogni campione c’è la storia di un uomo. In questo monologo Marco Dei Rossi, autore del testo e diretto in questo spettacolo da Gianmarco Busetto, racconta ad un tempo due storie, quella di di Abdon Pamich, atleta e marciatore italiano nel 1964 vincitore alle Olimpiadi di Tokyo della medaglia d’oro nella marcia su 50 Km, e di Abdon Pamich, ragazzo quattordicenne che nel 1947 scappa dalla Città di Fiume per arrivare in Italia e vivere da profugo.Pamich marcia di notte assieme al fratello Giovanni, portando con sé il ricordo della propria terra lasciata con rabbia e dolore, come accadde allora a molti altri Italiani costretti all’Esodo dal Trattato di Parigi.è una storia di confini, di linee, attraversamenti e limiti da superare. È una storia che parla di speranza, coraggio e desiderio di ricominciare. È il racconto di un’impresa sportiva e di un’impresa ancora più grande: la conquista della libertà<<Sono partito dal testo di alcuni anni fa “Memorie di un marciatore, in cui Pamich racconta i momenti più significativi della sua vita , per costruire uno spettacolo in cui metto a confronto la corsa che portò Pamich adolescente da Fiume a Trieste nel settembre di 75 anni fa con la marcia tormentata che lo vide vincere l’oro a Tokyo 58 anni or sono>> spiega Marco De Rossi, diretto da Gianmarco Busetto che ha curato pure la drammaturgia.