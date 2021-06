Per tutta l’ultima giornata, del FilmFestival del Garda mercoledì 2 giugno un programma ricco di incontri ed eventi speciali: alle 11,00 si parte con gli Incontri con gli autori Lorenzo De Nicola introduce il suo lungometraggio Pastrone (Vimeo). Alle 12,30, ultima Cinericetta in compagnia del critico cinematografico Luca Malavasi (su Facebook e YouTube).

Si riprende nel tardo pomeriggio (ore 19,00, Vimeo) con la proiezione speciale di Omelia Contadina, l’azionecinematografica firmata da Alice Rohrwacher e JR. L’autrice sarà la protagonista dell’ultimo appuntamento degli Incontri (Facebook e YouTube), al termine della proiezione.

Alle 20,00, presso il Cinema Nuovo Eden (Brescia), due speciali proiezioni in presenza dei film: La mia battaglia. Franco Maresco incontra Letizia Battaglia di Maresco e Battaglia e Shooting the Mafia di Kim Longinotto.

Alle 20,30, in diretta Facebook e YouTube, l’Evento di chiusura con il gruppo organizzatore del FilmFestival del Garda, per un brindisi virtuale e l’attribuzione del Premio Città di San Felice del Benaco in memoria del Cav. Attilio Camozzi, assegnato a un autore che si è particolarmente distinto per il lavoro svolto nel campo artistico e culturale sviluppando la tematica del “visibile parlare”.

Il Premio della Critica “Giovanni Turolla” è invece conferito dalla Giuria composta dal regista Stefano Cipani, dalla regista Sara Poli e dal critico cinematografico Giampiero Raganelli.

A seguire (su Vimeo), il Film di chiusura Domácí péče – Cure a domicilio del regista Slávek Horák (in collaborazione con Bergamo Film Meeting) chiude la proposta culturale di questa edizione “ibrida” che ha unito il pubblico, in virtuale e in presenza, grazie al cinema.

INFORMAZIONI:

Tutti gli eventi e le proiezioni online sono gratuite.

Le piattaforme utilizzate durante la XIV edizione del FilmFestival del Garda:

Facebook: @filmfestivaldelgarda (https://www.facebook.com/filmfestivaldelgarda/)

YouTube: FilmFestival del Garda

(https://www.youtube.com/channel/UCTIAesQt-30_bj3YnN5MbQA)

Vimeo: FilmfestivaldelGarda (https://vimeo.com/filmfestivaldelgarda)