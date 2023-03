“Non avevo mai immaginato di approcciarmi all’horror – racconta il regista – ma ho incontrato un articolo sui disturbi del sonno e ho scoperto la Pantafa: abbiamo costruito un nostro immaginario sul folklore italiano che è poco sfruttato ma è popolato da numerose leggende che fanno parte della nostra cultura e che rappresentano uno dei modi principali con cui esorcizzare il male e le paure. Attingere a questo impressionante pozzo di storie significa entrare in un mondo fatto di riti, superstizioni e meraviglie, un mondo affascinante e pauroso insieme. Siamo partiti dallo studio di un vero disturbo certificato scientificamente, quello sulle paralisi ipnagogiche di Andrea Romanelli dell’Università di Padova condotto con l’Università della California e Harvard. E poi abbiamo preso in considerazione “I tre fratelli che non dormono mai” di Giuseppe Plazzi, da cui stiamo cercando di realizzare una serie sui disturbi del sonno. Da lì abbiamo compiuto delle ricerche sulla figura che si siede sul petto, ti immobilizza e ruba il respiro, la Pantafa, consultando soprattutto studiosi di tradizioni popolari abruzzesi come Gennaro Finamore, Antonio De Nino e Emiliano Giancristofaro. Abbiamo studiato le feste popolari, per lo più agricole, e la loro funzione propiziatoria.”

“C’è anche un racconto di Dino Buzzati pubblicato in “Misteri d’Italia” – continua Scaringi – che è stato per noi un’importante fonte d’ispirazione. Mi piace pensare che il nostro film sia anche un po’ un racconto orale che recupera e tramanda le tradizioni che stanno scomparendo. Fondamentali sono state per noi anche le ninne nanne, abbiamo pescato dall’enorme lavoro di Domenico Di Virgilio, così come abbiamo tenuto presente il saggio di Garcia Lorca sulle ninne nanne andaluse da cui si evince che la maggior parte risultano essere delle minacce al bambino che non vuole prendere sonno. Una cosa molto vicina al tema del nostro film”.