Un documentario, un “do di petto”, a omaggiare il tenore che ha portato la musica lirica alle masse: Pavarotti di Ron Howard è un viaggio nella vita del grande Maestro.

Dagli esordi fino alla morte nel 2007, immagini di repertorio, spezzoni di interviste a Pavarotti, e, fronte camera, alla famiglia – l’ex moglie, le figlie, l’ultima moglie, direttori d’orchestra, grandi musicisti, amici – raccontano anno dopo anno la storia privata di un tenore che è diventato leggenda.

Ron Howard ha voluto raccontare Pavarotti come marito, padre, filantropo instancabile e soprattutto artista sensibile, che ha avuto una relazione complessa con il suo talento e con un successo senza precedenti.

L’incontro con la sua grande fan, la Principessa Diana, la sua perseveranza con Bono degli U2 (“aveva iniziato a tormentare la mia governante italiana al telefono”), perché scrivesse una canzone per il concerto evento Pavarotti&Friends, tra i tanti aneddoti (adorava portare in scena L’Elisir d’Amore perché era l’unica Opera dove non moriva alla fine) e vicende della sua vita, uno dei più emozionanti, perfettamente ricostruito dal regista, è il celeberrimo concerto dei Tre Tenori.

La Coppa del Mondo del 1990 in Italia è stata l’occasione in cui l’opera ha conquistato il grande pubblico: in quell’occasione, sul palco di Roma, Pavarotti si è unito ai colleghi tenori Placido Domingo e José Carreras, esibendosi per un pubblico mondiale di 1,4 miliardi di persone. La loro potente interpretazione di “Nessun Dorma” vive ancora oggi come uno dei brani musicali più conosciuti al mondo: una performance con cui Pavarotti ha coronato definitivamente il suo sogno di portare l’opera nelle case del grande pubblico.

Howard, nel celebrare Pavarotti uomo e artista, ha messo a punto un documentario allegro che sapesse rivolgersi a tutti. Anche quando affronta qualche scandalo da tabloid (l’amante, il divorizio, …) non cede mai al dramma facile, e fa brillare la personalità di vita di Pavarotti. Può essere talvolta, in effetti, un po’ sdolcinato, ma il carisma del tenore e l’entusiasmo contagioso di Luciano fanno trascurare tutto il resto.